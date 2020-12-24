Казахстан планирует покупку у США двух самолетов с системами разведки

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danilov 24 Декабря 2020 в 19:25:02
Заявление о предстоящей сделке сделало Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности США.
"Госдепартамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительству Казахстана самолетов King Air B300ER Scorpion с системами разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) и соответствующего оборудования по ориентировочной стоимости в 128,1 миллиона долларов", - говорится в сообщении агентства.
Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны также предоставило необходимую сертификацию, уведомляющую конгресс о возможной продаже самолетов республике.
В заявлении отмечается, что правительство Казахстана сделало запрос о приобретении двух самолетов King Air B300ER Scorpion, а также комплектов датчиков, радаров и другого оборудования.
О самолетах King Air
King Air B300ER Scorpion Aircraft — легко адаптируемая многофункциональная платформа, способная осуществлять перевозку грузов, разведку или охрану границ. Эти самолеты активно используют правоохранительные органы и военные во всем мире.
Модульная конструкция самолета позволяет быстро изменить его конфигурацию для выполнения особых задач. Такая операция обычно занимает менее шести часов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 24.12.2020 13:32:47Над своей. Может правительство узнает что происходит в стране.
Над какой территорией буду осуществлять разведку? Вроде по периметру границ сплошные друзья.
Над какой территорией буду осуществлять разведку? Вроде по периметру границ сплошные друзья.
Цитата: shlenchak от 24.12.2020 14:14:44Без арендной платы, только коммуналка и содержание ксп. Ес-сно без права продажи.
а можно на эти деньги организовать строительство многоквартирных домов для аренды для молодых семей по 10000-15000 тг в месяц от государства???
а можно на эти деньги организовать строительство многоквартирных домов для аренды для молодых семей по 10000-15000 тг в месяц от государства???
Двух вполне хватит, банановой
Госдеп США разрешил продать Казахстану самолеты-разведчики King Air за $128 млн https://zonakz.net/2020/12/24/gosdep-ssha-razreshil-prodat-kazaxstanu-samolety-razvedchiki-king-air-za-128-mln/
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Так, правительство Казахстана попросило продать три комплекта датчиков Raytheon AST TITAN Communications Intelligence (COMINT) (два установлены, один запасной). Также в контракт включены два самолета King Air B300ER Scorpion; три радара с активной решеткой с электронным сканированием (AESA) Leonardo Osprey 30 (два установлены, один запасной); три турельных оптических инфракрасных датчика WESCAM MX-15HDi Elector (два установлены, один запасной); три системы автоматической электронной разведки (ELINT) Sierra Nevada Small SWAP (две установлены, одна запасная); безопасная связь; стационарный и переносной наземный пост управления; наземное вспомогательное оборудование; интеграция самолетов и сопровождение испытаний; публикации и техническая документация; оборудование для обучения персонала; комплектующие и запасные части; программное обеспечение; услуги поддержки правительства США и подрядчиков, инженерно-технические, технические и логистические услуги, а также другие связанные программной и логистической поддержкой элементы.
«Предлагаемая продажа будет поддерживать цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов за счет повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Центральной Азии. Предлагаемая продажа повысит способность Казахстана противостоять текущим и будущим угрозам за счет улучшения его способности сдерживать региональные угрозы и проводить операции по обеспечению безопасности границ. Казахстану не составит труда принять это оборудование и услуги в свои вооруженные силы. Предлагаемая продажа этого оборудования и поддержки не изменит базового военного баланса в регионе», — добавили в американском агентстве.
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Так, правительство Казахстана попросило продать три комплекта датчиков Raytheon AST TITAN Communications Intelligence (COMINT) (два установлены, один запасной). Также в контракт включены два самолета King Air B300ER Scorpion; три радара с активной решеткой с электронным сканированием (AESA) Leonardo Osprey 30 (два установлены, один запасной); три турельных оптических инфракрасных датчика WESCAM MX-15HDi Elector (два установлены, один запасной); три системы автоматической электронной разведки (ELINT) Sierra Nevada Small SWAP (две установлены, одна запасная); безопасная связь; стационарный и переносной наземный пост управления; наземное вспомогательное оборудование; интеграция самолетов и сопровождение испытаний; публикации и техническая документация; оборудование для обучения персонала; комплектующие и запасные части; программное обеспечение; услуги поддержки правительства США и подрядчиков, инженерно-технические, технические и логистические услуги, а также другие связанные программной и логистической поддержкой элементы.
«Предлагаемая продажа будет поддерживать цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов за счет повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Центральной Азии. Предлагаемая продажа повысит способность Казахстана противостоять текущим и будущим угрозам за счет улучшения его способности сдерживать региональные угрозы и проводить операции по обеспечению безопасности границ. Казахстану не составит труда принять это оборудование и услуги в свои вооруженные силы. Предлагаемая продажа этого оборудования и поддержки не изменит базового военного баланса в регионе», — добавили в американском агентстве.
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