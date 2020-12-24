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Новости оружия
Казахстан планирует покупку у США двух самолетов с системами разведки
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danilov 24 Декабря 2020 в 19:25:02
НУР-СУЛТАН, 24 дек — Sputnik. Госдепартамент США уведомил конгресс об одобрении возможной продажи Казахстану двух самолетов King Air B300ER Scorpion с системами разведки, наблюдения и рекогносцировки, пишет РИА Новости.



Заявление о предстоящей сделке сделало Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности США.

"Госдепартамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительству Казахстана самолетов King Air B300ER Scorpion с системами разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) и соответствующего оборудования по ориентировочной стоимости в 128,1 миллиона долларов", - говорится в сообщении агентства.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны также предоставило необходимую сертификацию, уведомляющую конгресс о возможной продаже самолетов республике.

В заявлении отмечается, что правительство Казахстана сделало запрос о приобретении двух самолетов King Air B300ER Scorpion, а также комплектов датчиков, радаров и другого оборудования.

О самолетах King Air
King Air B300ER Scorpion Aircraft — легко адаптируемая многофункциональная платформа, способная осуществлять перевозку грузов, разведку или охрану границ. Эти самолеты активно используют правоохранительные органы и военные во всем мире.

Модульная конструкция самолета позволяет быстро изменить его конфигурацию для выполнения особых задач. Такая операция обычно занимает менее шести часов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 24.12.2020 в 19:32:47   # 768757
Над какой территорией буду осуществлять разведку? Вроде по периметру границ сплошные друзья.
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  Fototur 24.12.2020 в 19:43:24   # 768758
Цитата: старик от 24.12.2020 13:32:47
Над какой территорией буду осуществлять разведку? Вроде по периметру границ сплошные друзья.
Над своей. Может правительство узнает что происходит в стране.
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  Алматынец 24.12.2020 в 20:07:58   # 768760
Обслуживание, запчасти, обучение пилотов и пр. Что они собираются разведывать? Зачем нужны эти расходы?
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  Zoggyla 24.12.2020 в 20:12:03   # 768761
Прикольно - вести разведку чужими руками, снимая данные, например, через спутник
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  shlenchak 24.12.2020 в 20:14:44   # 768762
а можно на эти деньги организовать строительство многоквартирных домов для аренды для молодых семей по 10000-15000 тг в месяц от государства???
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  Zoggyla 24.12.2020 в 20:18:44   # 768763
Цитата: shlenchak от 24.12.2020 14:14:44
а можно на эти деньги организовать строительство многоквартирных домов для аренды для молодых семей по 10000-15000 тг в месяц от государства???
Без арендной платы, только коммуналка и содержание ксп. Ес-сно без права продажи.
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  СССР 24.12.2020 в 20:32:51   # 768764
Прикольно если америкосы будут иметь доступ ко всем собранным данным этой птичкой
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  Денис222 24.12.2020 в 20:36:17   # 768765
Да это жест походу такой...дружбы...чтобы счета не морозили...не рыли кто откуда столько взял
Двух вполне хватит, банановой
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  Ал 24.12.2020 в 21:41:21   # 768767
Quote:
Госдеп США разрешил продать Казахстану самолеты-разведчики King Air за $128 млн https://zonakz.net/2020/12/24/gosdep-ssha-razreshil-prodat-kazaxstanu-samolety-razvedchiki-king-air-za-128-mln/
...
Так, правительство Казахстана попросило продать три комплекта датчиков Raytheon AST TITAN Communications Intelligence (COMINT) (два установлены, один запасной). Также в контракт включены два самолета King Air B300ER Scorpion; три радара с активной решеткой с электронным сканированием (AESA) Leonardo Osprey 30 (два установлены, один запасной); три турельных оптических инфракрасных датчика WESCAM MX-15HDi Elector (два установлены, один запасной); три системы автоматической электронной разведки (ELINT) Sierra Nevada Small SWAP (две установлены, одна запасная); безопасная связь; стационарный и переносной наземный пост управления; наземное вспомогательное оборудование; интеграция самолетов и сопровождение испытаний; публикации и техническая документация; оборудование для обучения персонала; комплектующие и запасные части; программное обеспечение; услуги поддержки правительства США и подрядчиков, инженерно-технические, технические и логистические услуги, а также другие связанные программной и логистической поддержкой элементы.

«Предлагаемая продажа будет поддерживать цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов за счет повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Центральной Азии. Предлагаемая продажа повысит способность Казахстана противостоять текущим и будущим угрозам за счет улучшения его способности сдерживать региональные угрозы и проводить операции по обеспечению безопасности границ. Казахстану не составит труда принять это оборудование и услуги в свои вооруженные силы. Предлагаемая продажа этого оборудования и поддержки не изменит базового военного баланса в регионе», — добавили в американском агентстве.
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  Konstant 24.12.2020 в 22:39:51   # 768770
Инфа будет идти к драгоценным партнерпам напрямую
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