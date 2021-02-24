Пока что человек принимает решение

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danilov 25 Февраля 2021 в 22:06:22
При этом, подчеркнул собеседник агентства, решение о поражении по-прежнему принимает человек — командир машины. В других образцах бронетехники, включая иностранные танки, на сегодняшний день есть только автомат сопровождения цели, предполагающий, что экипаж находит и выбирает объект для сопровождения вручную.
"Система управления огнем (СУО) "Арматы" имеет цифровой каталог с сигнатурами типовых целей поля боя, включая танки, БПМ, вертолеты и т.д. Элементы искусственного интеллекта позволяют бортовым вычислительным средствам машины самостоятельно искать цели на фоне сложной подстилающей поверхности, распознавать их, в том числе по видимой из-за укрытия части объекта, проводить селекцию по приоритету и брать на сопровождение", — заявил источник.
Один из этапов испытаний СУО танка, отметил собеседник агентства, прошел на стенде с помощью математических моделей и полунатурных макетов целей, включающих фотоконтрастные образы и матрицы-имитаторы теплового излучения.
"Также проводились испытания на полигоне, где в роли объектов поиска для "Арматы" выступали образцы российской бронетехники. По итогам всех этапов подтверждено соответствие эффективности системы заявленным боевым характеристикам", — добавил источник.
https://ria.ru/20210225/armata-1598859233.html
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