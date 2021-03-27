Комплексная арктическая экспедиция ВМФ России и РГО «Умка-21»

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 27 Марта 2021 в 15:29:25
Адмирал Николай Евменов доложил Владимиру Путину, что в рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-Морского Флота выполнены:
- всплытие из-подо льда трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров;
- полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса;
- практическая торпедная стрельба атомной подводной лодкой из-подо льда с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды и ее подъем на поверхность;
- тактическое учение с подразделением арктической мотострелковой бригады в сложных метеоусловиях.
- всплытие из-подо льда трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров;
- полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса;
- практическая торпедная стрельба атомной подводной лодкой из-подо льда с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды и ее подъем на поверхность;
- тактическое учение с подразделением арктической мотострелковой бригады в сложных метеоусловиях.
Комментарии, по рейтингу, по дате