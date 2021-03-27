Комплексная арктическая экспедиция ВМФ России и РГО «Умка-21»

Адмирал Николай Евменов доложил Владимиру Путину, что в рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-Морского Флота выполнены:

- всплытие из-подо льда трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров;

- полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса;

- практическая торпедная стрельба атомной подводной лодкой из-подо льда с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды и ее подъем на поверхность;

- тактическое учение с подразделением арктической мотострелковой бригады в сложных метеоусловиях.