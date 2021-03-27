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Новости оружия
Комплексная арктическая экспедиция ВМФ России и РГО «Умка-21»
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danilov 27 Марта 2021 в 15:29:25
Впервые в истории ВМФ РФ сразу три атомных ракетоносца одновременно всплыли, проломив лед в Арктике — главком



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