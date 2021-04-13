Российское Минобороны провело учения по применению систем РЭБ большой дальности

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GoodZone 13 Апреля 2021 в 13:02:30
Учения по применению дальнобойных систем радиоэлектронного подавления были проведены еще в марте 2021 года, но известно о них стало только сейчас. В тестировании принимали участие системы РЭБ из состава Балтийского и Северного флотов, какие именно, в Минобороны раскрывать не стали.
Как пишет издание, во время учений, системы РЭБ флотов поочередно находили станции условного противника и подавляли их, несмотря на дальность в несколько тысяч километров. "Противник", в свою очередь, наносил ответный радиоэлектронный удар.
Подчеркивается, что расчеты станций РЭБ работали в условиях, приближенных к боевым. Учения признаны успешными, станции подтвердили заложенные характеристики и способность глушить связь на большой дальности.
Со своей стороны отметим, что в учениях, с большой вероятностью, были применены комплексы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Мурманск-БН", способного подавить каналы связи и управления на дальности до 5 тысяч километров. Данный комплекс ранее был развернут в Калининградской и в Мурманской областях.
"Мурманск-БН" — автоматизированный комплекс радиопомех для линий связи на коротковолновом (КВ) диапазоне, способный подавить радиосвязь на дальности от 3 до 5 тысяч километров, а при хорошем прохождении сигнала - до 8 тысяч км. Аппаратура в автоматическом режиме собирает данные об излучателях сигналов в КВ-диапазоне, классифицирует и определяет, какие и какой мощности помехи могут их подавить. Кроме связи комплекс также нарушает работу систем вооружения кораблей.
ОБСЕ заявляет что приостанавливает полеты дронов из-за РЭБ
В 20:00 8 апреля беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса
действия подвергся воздействию помех сигналу GPS (по оценке, в результате
предположительного глушения) при взлете с базы в н. п. Степановка (подконтрольный
правительству, 54 км к северу от Донецка). В 20:16 летательный аппарат подвергся
воздействию помех сигналу обоих модулей GPS (по оценке, в результате глушения),
после чего команда Миссии продолжила запланированный полет над районами по обе
стороны от линии соприкосновения5
.
В 01:30 9 апреля наблюдатели, зарегистрировав во время полета постоянные помехи
сигналу обоих модулей GPS (по оценке, в результате глушения), направили БПЛА назад
к базе в Степановке и запустили режим полета по кругу, пытаясь возобновить сигнал
GPS для приземления. Эти попытки потерпели неудачу.
В 02:31 9 апреля из-за риска потери пространственного контроля над БПЛА команда
СММ выполнила аварийную посадку летательного аппарата в поле, примерно в 100 м
от назначенного места приземления в Степановке (см. Оперативный отчет № 8/2021).
Второй раз на этой неделе БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергались
серьезному воздействию помех сигналу обоих модулей GPS при взлете и приземлении
в районах около базы в Степановке (также см. Оперативный отчет № 6/2021). С 21 марта
количество таких случаев постановки помех возрастает.
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