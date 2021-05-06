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Новости оружия
США сообщили о провальных испытаниях ракеты Minuteman III
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danilov 06 Мая 2021 в 10:32:33
ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. США потерпели неудачу во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщили американские ВВС.

Пуск проходил на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния. Целями были заявлены оценка и подтверждение эффективности, готовности и точности этой системы вооружения.

"Ведется расследование причин неудачи, Командование глобальных ударов ВВС США оценивает возможность переноса тестового пуска", — говорится в заявлении Военно-воздушных сил.

Штаты проводили испытание МБР Minuteman III в феврале на той же авиабазе.

Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР. В американской армии они появились в 1970 году, в конце 1978-го их производство прекратили.

Сейчас Minuteman III — единственная МБР наземного базирования, принятая на вооружение в США. Согласно данным из открытых источников, всего Пентагон располагает 450 такими ракетами. Minuteman III способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.

https://ria.ru/20210505/minuteman-1731215973.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kubik 06.05.2021 в 13:43:35   # 777469
Я понимаю эту новость так: период общедоступной информации закончен, теперь если хотите знать , полетела или не полетела ракета, запускайте спутники шпионы, внедряйте агентов ,другими словами , халява для разведки закончилась.
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  Zoggyla 06.05.2021 в 14:44:20   # 777476
Цитата: kubik от 06.05.2021 07:43:35
Я понимаю эту новость так: период общедоступной информации закончен, теперь если хотите знать , полетела или не полетела ракета, запускайте спутники шпионы, внедряйте агентов ,другими словами , халява для разведки закончилась.
А, все равно! Все мониторится, спутники бдят в околоземном пространстве, у чужих все под контролем.
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  старик 06.05.2021 в 19:10:58   # 777487
Quote:
В американской армии они появились в 1970 году, в конце 1978-го их производство прекратили.
Расслабились янки, думали Россия не возродится и они будут царствовать вечно.
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  Zoggyla 06.05.2021 в 19:23:53   # 777490
Как назвали, так и полетела. Духи отцов индейцев мстят.
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