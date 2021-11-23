Китайский гиперзвук

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danilov 23 Ноября 2021 в 16:20:41
СМИ отмечают, что пока ни одной другой стране не удалось продемонстрировать подобных инженерных успехов. В Агентстве перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) Минобороны США не смогли точно понять, как Китаю удалось добиться таких результатов, и охарактеризовали их "как преодоление ограничений, задаваемых физикой". В настоящий момент эксперты Пентагона изучают данные об испытании.
Стали известны детали испытания Китаем гиперзвукового оружия летом: специалистам удалось тогда запустить ракету непосредственно с планирующего аппарата (глайдера), который двигался со скоростью в 5 раз больше скорости звука, сообщила FT со ссылкой на источники
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