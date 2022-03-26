Видео запуска северокорейской ракеты

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danilov 26 Марта 2022 в 16:16:57
Масса - 80-110 тонн
Длина - 24-26 м
4 двигателя типа РД-250
Масса головной части - более 2000 кг
Дальность ~ 13000 км
На самом деле, значимость события сложно переоценить. У КНДР появилась тяжёлая баллистическая ракета, способная достичь любой точки США.
До этого такие ракеты были лишь у трёх стран: России (РС-24 Ярс, УР-100Н, Р-29РМУ2.1 Лайнер, Р-36М Воевода, РС-28 Сармат), США (Minuteman III, Trident II) и Китая (Dongfeng-41, Julang-3).
Британию не считается, у них те же американские Trident II, причем ключ на запуск есть только у специального американского офицера, который находится на британской подлодке. Французские M51 летают до 10 тыс. км, индийские Agni-V летают до 8000 км, пакистанские Shaheen-III до 2750 км.
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