Систему ПРО С-500 запустили в серийное производство

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danilov 26 Апреля 2022 в 11:31:37
"В настоящее время организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники. Боевые возможности этой системы существенно превосходят возможности ранее созданных ЗРС и ЗРК (зенитно-ракетных систем и комплексов, – ред.). С-500 по силам стать основой системы ВКО России. В войска она поступит в сроки, определенные государственным оборонным заказом", – цитирует его РИА Новости.
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