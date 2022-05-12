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Новости оружия
Казахстан станет первой зарубежной страной, производящей турецкие беспилотники
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danilov 12 Мая 2022 в 11:13:46
10 мая, в Анкаре было подписан документ, согласно которому в Казахстане будет организована линия сборки и технического обслуживания турецких ударных беспилотных летательных аппаратов ANKA, сообщает пресс-служба МИИР РК.

10 мая в Анкаре был подписан меморандум о военно-техническом сотрудничестве между АО "НК "Kazakhstan Engineering" и Turkish Aerospace.

"Согласно документальному соглашению, в Казахстане на базе дочерней компании Kazakhstan Engineering будет организована линия сборки и технического обслуживания ударных беспилотных летательных аппаратов ANKA", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что соглашение о совместном производстве беспилотников ANKA в Казахстане было подписано председателем правления АО "НК "Kazakhstan Engineering" Темиржаном Абдрахмановым и президентом Turkish Aerospace (TUSAŞ) профессором Темелем Котиль во время визита казахстанской делегации в Анкару.

"В рамках соглашения планируется долгосрочное сотрудничество в области совместного производства БПЛА, а также передача технологий и обучение персонала для технического обслуживания и ремонта БПЛА для Вооруженных Сил Республики Казахстан", – отметили в пресс-службе МИИР РК.

Как сообщили в ведомстве, Казахстан является первой зарубежной страной, где будет налажено производство беспилотников ANKA.

Гендиректор TUSAŞ Темел Котиль выразил благодарность за интерес зарубежных партнеров к беспилотникам ANKA.

"Новое соглашению будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных связей с братским Казахстаном", – подчеркнул Котиль.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 12.05.2022 в 11:57:52   # 797959
И для чего они нам, зачем козе баян
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  Dimmon 12.05.2022 в 12:39:05   # 797963
все верно беспилотники это оружие будущего, видать турки по каким то причинам не смогли экспортировать но нашли возможность "собрать" у нас. все правильно делают токаев и эрдоган, диверсификация в действии, россия под санкциями без какого либо просвета на горизонте, приходится адаптироваться
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  Dimmon 12.05.2022 в 12:42:58   # 797964
Quote:
Siemens объявила об уходе с российского рынка
Немецкий концерн Siemens объявил о прекращении бизнеса в России
Немецкий концерн Siemens принял решение об уходе с российского рынка из-за военной спецоперации на Украине. О сворачивании бизнеса в России компания заявила на своем сайте.

В пресс-релизе отмечается, что компания уже начала процедуру прекращения производственной деятельности на территории России. «Мы присоединяемся к международному сообществу в осуждении войны в Украине и нацелены на поддержку нашего народа и оказание гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

2 марта Siemens Energy AG объявила о приостановке поставок и работы над новыми бизнесами в России. Тогда представитель компании заявил, что Siemens продолжает «локальную деятельность по обслуживанию и ремонту в строгом соответствии с санкциями».

В России Siemens является одним из основных поставщиков энергооборудования. Среди прочего ей принадлежит 65 процентов в СП с «Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). Также компания Siemens Gamesa является партнером «Энел Россия» в реализации проектов в возобновляемой энергетике. Еще у Siemens и группы «Синара» действует совместное предприятие ООО «Уральские локомотивы»: там выпускают, в том числе, электрички «Ласточка».
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  Lukas 12.05.2022 в 13:43:51   # 797968
Цитата: Dimmon от 12.05.2022 06:42:58
Quote:
Siemens объявила об уходе с российского рынка
Немецкий концерн Siemens объявил о прекращении бизнеса в России
Немецкий концерн Siemens принял решение об уходе с российского рынка из-за военной спецоперации на Украине. О сворачивании бизнеса в России компания заявила на своем сайте.

В пресс-релизе отмечается, что компания уже начала процедуру прекращения производственной деятельности на территории России. «Мы присоединяемся к международному сообществу в осуждении войны в Украине и нацелены на поддержку нашего народа и оказание гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

2 марта Siemens Energy AG объявила о приостановке поставок и работы над новыми бизнесами в России. Тогда представитель компании заявил, что Siemens продолжает «локальную деятельность по обслуживанию и ремонту в строгом соответствии с санкциями».

В России Siemens является одним из основных поставщиков энергооборудования. Среди прочего ей принадлежит 65 процентов в СП с «Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). Также компания Siemens Gamesa является партнером «Энел Россия» в реализации проектов в возобновляемой энергетике. Еще у Siemens и группы «Синара» действует совместное предприятие ООО «Уральские локомотивы»: там выпускают, в том числе, электрички «Ласточка».


Как и остальные компании "ушли",
на тему: как так уйти чтобы остаться! Рынок потерять никто не хочет, сами проекты очень выгодные и долгосрочные , процент вхожести говорит сам за себя. Обсолютно все компании те что ушли, особенно в нефтегазовой сфере, - по текущим проектам в работе, новые пока приостановлены.
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  koshkoed 12.05.2022 в 13:51:25   # 797969
Цитата: Dimmon от 12.05.2022 06:42:58
Quote:
Siemens объявила об уходе с российского рынка
Немецкий концерн Siemens объявил о прекращении бизнеса в России
Немецкий концерн Siemens принял решение об уходе с российского рынка из-за военной спецоперации на Украине. О сворачивании бизнеса в России компания заявила на своем сайте.

В пресс-релизе отмечается, что компания уже начала процедуру прекращения производственной деятельности на территории России. «Мы присоединяемся к международному сообществу в осуждении войны в Украине и нацелены на поддержку нашего народа и оказание гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

2 марта Siemens Energy AG объявила о приостановке поставок и работы над новыми бизнесами в России. Тогда представитель компании заявил, что Siemens продолжает «локальную деятельность по обслуживанию и ремонту в строгом соответствии с санкциями».

В России Siemens является одним из основных поставщиков энергооборудования. Среди прочего ей принадлежит 65 процентов в СП с «Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). Также компания Siemens Gamesa является партнером «Энел Россия» в реализации проектов в возобновляемой энергетике. Еще у Siemens и группы «Синара» действует совместное предприятие ООО «Уральские локомотивы»: там выпускают, в том числе, электрички «Ласточка».
что-то ни у них на сайте в новостях ни слова, ни в пресс релизах
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  Lukas 12.05.2022 в 15:24:33   # 797973
Цитата: koshkoed от 12.05.2022 07:51:25
Цитата: Dimmon от 12.05.2022 06:42:58
Quote:
Siemens объявила об уходе с российского рынка
Немецкий концерн Siemens объявил о прекращении бизнеса в России
Немецкий концерн Siemens принял решение об уходе с российского рынка из-за военной спецоперации на Украине. О сворачивании бизнеса в России компания заявила на своем сайте.

В пресс-релизе отмечается, что компания уже начала процедуру прекращения производственной деятельности на территории России. «Мы присоединяемся к международному сообществу в осуждении войны в Украине и нацелены на поддержку нашего народа и оказание гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

2 марта Siemens Energy AG объявила о приостановке поставок и работы над новыми бизнесами в России. Тогда представитель компании заявил, что Siemens продолжает «локальную деятельность по обслуживанию и ремонту в строгом соответствии с санкциями».

В России Siemens является одним из основных поставщиков энергооборудования. Среди прочего ей принадлежит 65 процентов в СП с «Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). Также компания Siemens Gamesa является партнером «Энел Россия» в реализации проектов в возобновляемой энергетике. Еще у Siemens и группы «Синара» действует совместное предприятие ООО «Уральские локомотивы»: там выпускают, в том числе, электрички «Ласточка».
что-то ни у них на сайте в новостях ни слова, ни в пресс релизах


Есть, они со 2 марта собирались "уходить", но сейчас с условиями новых санкций ЕС, им самим стало сложно управлять логистикой, и выполнять техобслуживание оборудования. Поэтому текущее сворачивание бизнеса оборачивают в другую обертку, иначе, как осуждение войны.

https://press.siemens.com/global/en/news/statement-war-ukraine-and-situation-russia
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  Lukas 12.05.2022 в 15:43:17   # 797976
Если по теме:

Не так давно кто-то до пены у рта говорил что свои беспилотники есть.

Цитата: Lukas
Я за то, чтобы в Казахстане делали свои летательные аппараты (БПЛА), учились, и так сказать: не были бы зависимы от других (стран)!
Иначе след. поколение так же будут кого то винить в их несостоятельности.[/quote]
-
[quote name=ka3ax001 от 05.05.2022 10:55:58
И да у нас и свой БПЛА есть, на счёт этого можешь не переживать.
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