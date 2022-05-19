"Задира" и "Пересвет"

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danilov 19 Мая 2022 в 10:48:22
Боевой лазерный комплекс "Пересвет" уже серийно поставляется в российские Вооруженные силы – он может выводить из строя спутники на орбитах высотой до 1,5 тысяч километров, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
"Поделюсь с вами: комплекс "Пересвет", о котором рассказывал президент в 2018 году, уже серийно поставляется в войска. Он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тысяч километров, выводя их из строя за счет использования лазерного излучения", - рассказал Борисов в среду в ходе выступления на форуме "Знание".
Комментарии, по рейтингу, по дате
для стран Варшавского договора (противовес НАТО с 1955г.), было совместное учение ПВО, демонстрировался комплекс типа "Пересвет", - на базе военного грузовика КАМАЗ, средой для работы лазера служили отработанные газы двигателя и дизель-генератора (лазер, непрерывного действия, с ВЧ накачкой, "как в микроволновке").
Ничего в небе не сбивали и не резали, направили установку вверх - воздух в луче невидимого света "закипел", этого было достаточно для военной делигации, особенно из ГДР. К сожалению многие переспективные проекты в дальнейшем,в процессе перестройки и гласности, были закрыты, или попали под распил.
Цитата: Lukas от 19.05.2022 06:50:08Не удивлюсь что тот же Пересвет и есть разработка еще великих ученых СССР, достали из под сукна,доработали и пустили в серию.
В далёком 1984 году, летом, на полигоне Ашулук
для стран Варшавского договора (противовес НАТО с 1955г.), было совместное учение ПВО, демонстрировался комплекс типа "Пересвет", - на базе военного грузовика КАМАЗ, средой для работы лазера служили отработанные газы двигателя и дизель-генератора (лазер, непрерывного действия, с ВЧ накачкой, "как в микроволновке").
Ничего в небе не сбивали и не резали, направили установку вверх - воздух в луче невидимого света "закипел", этого было достаточно для военной делигации, особенно из ГДР. К сожалению многие переспективные проекты в дальнейшем,в процессе перестройки и гласности, были закрыты, или попали под распил.
В далёком 1984 году, летом, на полигоне Ашулук
для стран Варшавского договора (противовес НАТО с 1955г.), было совместное учение ПВО, демонстрировался комплекс типа "Пересвет", - на базе военного грузовика КАМАЗ, средой для работы лазера служили отработанные газы двигателя и дизель-генератора (лазер, непрерывного действия, с ВЧ накачкой, "как в микроволновке").
Ничего в небе не сбивали и не резали, направили установку вверх - воздух в луче невидимого света "закипел", этого было достаточно для военной делигации, особенно из ГДР. К сожалению многие переспективные проекты в дальнейшем,в процессе перестройки и гласности, были закрыты, или попали под распил.