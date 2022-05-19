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Новости оружия
"Задира" и "Пересвет"
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danilov 19 Мая 2022 в 10:48:22
Вице-премьер Борисов – об оружии «на новых физических принципах»: Если «Пересвет» ослепляет, то новое поколение лазерного оружия уже приводит к физическому поражению объекта. То есть к тепловому поражению, прожигает его, чтобы нам не расходовать дорогостоящие ракеты, типа "Панциря" и "Тора". Сейчас на подходе вот эти системы, которые на дальности до 5 километров могут абсолютно свободно сбивать различного класса беспилотники. [В армию когда поступят?] Они уже начинают поступать. [В ходе СВО используются?] Да, первые образцы уже используются. [Назовем его?] «Задира»!

Боевой лазерный комплекс "Пересвет" уже серийно поставляется в российские Вооруженные силы – он может выводить из строя спутники на орбитах высотой до 1,5 тысяч километров, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Поделюсь с вами: комплекс "Пересвет", о котором рассказывал президент в 2018 году, уже серийно поставляется в войска. Он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тысяч километров, выводя их из строя за счет использования лазерного излучения", - рассказал Борисов в среду в ходе выступления на форуме "Знание".
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Lukas 19.05.2022 в 12:50:08   # 798229
В далёком 1984 году, летом, на полигоне Ашулук
для стран Варшавского договора (противовес НАТО с 1955г.), было совместное учение ПВО, демонстрировался комплекс типа "Пересвет", - на базе военного грузовика КАМАЗ, средой для работы лазера служили отработанные газы двигателя и дизель-генератора (лазер, непрерывного действия, с ВЧ накачкой, "как в микроволновке").
Ничего в небе не сбивали и не резали, направили установку вверх - воздух в луче невидимого света "закипел", этого было достаточно для военной делигации, особенно из ГДР. К сожалению многие переспективные проекты в дальнейшем,в процессе перестройки и гласности, были закрыты, или попали под распил.
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  звукач 19.05.2022 в 15:51:03   # 798241
Цитата: Lukas от 19.05.2022 06:50:08
В далёком 1984 году, летом, на полигоне Ашулук
для стран Варшавского договора (противовес НАТО с 1955г.), было совместное учение ПВО, демонстрировался комплекс типа "Пересвет", - на базе военного грузовика КАМАЗ, средой для работы лазера служили отработанные газы двигателя и дизель-генератора (лазер, непрерывного действия, с ВЧ накачкой, "как в микроволновке").
Ничего в небе не сбивали и не резали, направили установку вверх - воздух в луче невидимого света "закипел", этого было достаточно для военной делигации, особенно из ГДР. К сожалению многие переспективные проекты в дальнейшем,в процессе перестройки и гласности, были закрыты, или попали под распил.
Не удивлюсь что тот же Пересвет и есть разработка еще великих ученых СССР, достали из под сукна,доработали и пустили в серию.
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