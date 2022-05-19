"Задира" и "Пересвет"

В далёком 1984 году, летом, на полигоне Ашулукдля стран Варшавского договора (противовес НАТО с 1955г.), было совместное учение ПВО, демонстрировался комплекс типа "Пересвет", - на базе военного грузовика КАМАЗ, средой для работы лазера служили отработанные газы двигателя и дизель-генератора (лазер, непрерывного действия, с ВЧ накачкой, "как в микроволновке").Ничего в небе не сбивали и не резали, направили установку вверх - воздух в луче невидимого света "закипел",этого было достаточно для военной делигации, особенно из ГДР. К сожалению многие переспективные проекты в дальнейшем,в процессе перестройки и гласности, были закрыты, или попали под распил.