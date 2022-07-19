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Новости оружия
Видео первого полета южнокорейского истребителя KF-21 Boromae
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danilov 19 Июля 2022 в 22:47:03
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Васяй 19.07.2022 в 22:55:52   # 800672
Где удивляться?
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  Lukas 19.07.2022 в 23:47:02   # 800678
Хороший концепт на тему корейского KF-X который должен по их ожиданию превосходить старика F-16 Fighting Falcon, до уровня F-35.
Здесь Lockheed Martin (США) как основной разработчик, согласилась передать технологии F-35A в рамках сделки купли-продажи, и все как бы было не плохо, НО когда Ю.корейцы и пакистанцы (как основной фин.партнер) приступили к разработке и начали производство, то правительство США заблокировало передачу основных и наиболее важных(!) технологий, радары, инфракрасное сканирование, отслеживание, оптические* модули наведения и системы радиопомех. Таким образом, Южная Корея была обязана развивать эти технологии внутри страны, где получился папилац на +4! Не знаю кому они смогут втюхать эту недоделку , быть может филиппинцам, или грекам, грузинам !

*для справки - почти вся аэрокосмическая оптика (линзы и зеркала) ранее поставляемая в США была произведена в компании LOMO (Россия, СПб)
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  Lukas 20.07.2022 в 00:45:55   # 800700
+ и в этой сфере для них это очень значимый прорыв, тем более они умеют работать и научились за последние 30 лет делать очень хорошую технику (!), чем то чтоб осуждать соседа во всех своих проблемах и неудачах за последние сто лет.
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