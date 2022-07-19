Видео первого полета южнокорейского истребителя KF-21 Boromae

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 19 Июля 2022 в 22:47:03
Комментарии, по рейтингу, по дате
Здесь Lockheed Martin (США) как основной разработчик, согласилась передать технологии F-35A в рамках сделки купли-продажи, и все как бы было не плохо, НО когда Ю.корейцы и пакистанцы (как основной фин.партнер) приступили к разработке и начали производство, то правительство США заблокировало передачу основных и наиболее важных(!) технологий, радары, инфракрасное сканирование, отслеживание, оптические* модули наведения и системы радиопомех. Таким образом, Южная Корея была обязана развивать эти технологии внутри страны, где получился папилац на +4! Не знаю кому они смогут втюхать эту недоделку , быть может филиппинцам, или грекам, грузинам !
*для справки - почти вся аэрокосмическая оптика (линзы и зеркала) ранее поставляемая в США была произведена в компании LOMO (Россия, СПб)