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Новости оружия
Индия испытала способную нести ядерный заряд МБР
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danilov 26 Декабря 2016 в 15:29:25
На востоке Индии прошли успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Agni-V («Агни-5»), способную нести ядерную боеголовку массой более 1 т, сообщили в Индийской организации оборонных исследований и разработок.

Сообщается, что запуск прошел в штатном режиме с мобильной пусковой установки в точно назначенное время – в 10.30 (08.00 мск) с полигона на острове Уилер вблизи штата Одиша, передает ТАСС.

Длина трехступенчатой ракеты составляет около 17 метров, масса – около 50 тонн.

Это уже четвертые успешные испытания ракеты с дальностью полета до 5,5 тыс. км.

Индия планировала завершить разработку этой работы в 2014-2015 годах, однако из-за технических сложностей сроки были сдвинуты. Сейчас планируется начать поставку ракет Agni-V в войска со следующего года.

Разработка Agni-V оценивается в 25 млрд рупий (480 млн долларов).

Agni-V также может применяться для вывода спутников на орбиту.

Баллистические ракеты серии Agni, названной в честь древнеиндийского бога огня, созданы в рамках комплексной программы разработки управляемых снарядов минобороны Индии.

http://vz.ru/news/2016/12/26/851339.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 26.12.2016 в 16:53:28   # 569178
Вот так вот потихоньку ядерное оружие появится у всех стран. И тогда достаточно одного свихнувшегося диктатора, чтобы превратить землю в подобие Марса.
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