Индия испытала способную нести ядерный заряд МБР

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 26 Декабря 2016 в 15:29:25
Сообщается, что запуск прошел в штатном режиме с мобильной пусковой установки в точно назначенное время – в 10.30 (08.00 мск) с полигона на острове Уилер вблизи штата Одиша, передает ТАСС.
Длина трехступенчатой ракеты составляет около 17 метров, масса – около 50 тонн.
Это уже четвертые успешные испытания ракеты с дальностью полета до 5,5 тыс. км.
Индия планировала завершить разработку этой работы в 2014-2015 годах, однако из-за технических сложностей сроки были сдвинуты. Сейчас планируется начать поставку ракет Agni-V в войска со следующего года.
Разработка Agni-V оценивается в 25 млрд рупий (480 млн долларов).
Agni-V также может применяться для вывода спутников на орбиту.
Баллистические ракеты серии Agni, названной в честь древнеиндийского бога огня, созданы в рамках комплексной программы разработки управляемых снарядов минобороны Индии.
http://vz.ru/news/2016/12/26/851339.html