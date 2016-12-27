Казахстан получил партию истребителей Су-30СМ

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danilov 27 Декабря 2016 в 12:19:06
«Самолет Су-30СМ способен выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении от базы, круглосуточно, всепогодно, в условиях информационного и огневого противодействия противника. Он решает задачи по уничтожению воздушных целей, а также наземных и надводных объектов, оснащен широким спектром вооружения и современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования», - говорится в сообщении, распространенном во вторник.
Особо подчеркивается, что по своим летным и тактико-техническим характеристикам Су-30СМ вплотную приближен к самолетам 5-го поколения, которые в сфере авиастроения на сегодняшний день находятся на вершине мирового научно-технического прогресса.
«Для успешного освоения данного истребителя необходимы глубокие знания техники и постоянное самосовершенствование. За полтора года летчики успешно освоили данный самолет, об этом свидетельствует участие в ряде учений. Поставка новой авиационной техники позволит повысить безопасность полетов и обороноспособность ВС РК в целом», - отметил заместитель командира авиационной базы по воспитательной и идеологической работе подполковник Темиртас Ибраев.
В пресс-службе минобороны напоминают, что первая партия самолетов Су-30СМ поступила на вооружение ВВС РК в 2015 году в рамках договоренностей, достигнутых ранее между руководством оборонных ведомств Казахстана и России.
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