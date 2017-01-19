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Новости оружия
Термоядерное оружие нового поколения
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danilov 19 Января 2017 в 20:25:47
ЦРУ недавно открыло архивы времен холодной войны.
И там есть интересные документы, потверждающие факт наличия у СССР "чистых" термоядерных боеприпасов малой мощности.
Они дают минимум радиоактивного загрязнения, основная масса энергии выходит в виде гаммы, жесткого рентгена и ЭМИ.
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0001260463.pdf
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  шымкентский 19.01.2017 в 20:54:36   # 574888
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  шымкентский 19.01.2017 в 20:54:53   # 574889
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  шымкентский 19.01.2017 в 20:55:39   # 574891
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  vohodonoo 19.01.2017 в 21:16:11   # 574893
вот и поговорил сам с собой
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