Термоядерное оружие нового поколения

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danilov 19 Января 2017 в 20:25:47
И там есть интересные документы, потверждающие факт наличия у СССР "чистых" термоядерных боеприпасов малой мощности.
Они дают минимум радиоактивного загрязнения, основная масса энергии выходит в виде гаммы, жесткого рентгена и ЭМИ.
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0001260463.pdf
Комментарии, по рейтингу, по дате
шымкентский 19.01.2017 в 20:54:36 # 574888
шымкентский 19.01.2017 в 20:54:53 # 574889
шымкентский 19.01.2017 в 20:55:39 # 574891