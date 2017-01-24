Китай размещает межконтинентальные ракеты у границ России

По словам капитана 1-го ранга, члена-корреспондента Российской академии ракетно-артиллерийских наук Константина Сивкова, сбить такую ракету практически невозможно.

Как отметил военный эксперт в интервью Лайфу, в настоящий момент ни Россия, ни США не располагают системами ПРО, которые способны полностью нейтрализовать все десять боеголовок летящей ракеты DF-41. Однако РФ, в отличие от Соединённых Штатов, переживать по этому поводу не стоит, так как эта ракета нацелена в первую очередь на США и Европу.



— Эта ракета ориентирована преимущественно для стрельбы по США и Европе, потому что размещать у наших границ такие ракеты бессмысленно. Если бы она была нацелена на нас, её бы разместили в центре Китая, — говорит Сивков. — Если что-то идёт не так — ракету эту не сбить. Россия и США сейчас не располагает системами для борьбы с такими ракетами.



Как отметил Константин Сивков, Россия и США могут нейтрализовать лишь несколько боеголовок этой ракеты, однако перехватить её полностью не получится. Как подчеркнул эксперт, чтобы сбить DF-41, по ней необходимо выпустить от 50 до 80 ракет.



Напомним, ранее стало известно о том, что Китай разместил новейшие баллистические межконтинентальные ракеты DF-41 на границе с Россией.