Китай размещает межконтинентальные ракеты у границ России

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едридмадрид 24 Января 2017 в 12:33:59
Как отмечает издание, фотографии новейших ракетных комплексов были опубликованы накануне в китайском сегменте интернета.
"Согласно опубликованной информации, фото были сделаны в провинции Хэйлунцзян. Военные аналитики уверены, что это, вероятно, вторая стратегическая ракетная бригада DF-41 (поступившая в войска - прим. ТАСС) и что она была размещена в северо-восточном Китае", - подчеркивает газета.
Как отмечает Global Times, некоторые СМИ связывают публикацию фотографий с инаугурацией президента США Дональда Трампа. "Как полагают они, это может быть реакцией Пекина на провокационные заявления Трампа о Китае", - пишет издание.
"США не проявляли должного уважения к вооруженным силам КНР", отмечает издание, а многие высокопоставленные американские военные "высокомерно выражали свое намерение поиграть мускулами". "Ядерный потенциал Китая должен быть настолько силен, чтобы ни одна страна в мире не осмелилась на военное столкновение с ним при любых обстоятельствах и чтобы Китай мог ударить в ответ тем войскам, которые провоцируют его", - продолжает газета.
"Образ Китая с или без DF-41 отличен в глазах внешнего мира. В этом заключается значение DF-41", - отмечает газета. "Он (ракетный комплекс) не приведет к появлению "Теории китайской угрозы", а лишь усилит авторитет Народно-освободительной армии Китая", - резюмирует Global Times.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3965824
О ракете
Трехступенчатая твердотопливная МБР DF-41 (CSS-X-10 по классификации НАТО) разработана китайской Академией технологий ракет-носителей. Предположительно, она оснащена разделяющейся головной частью, которая включает от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения. По разным оценкам, максимальная дальность DF-41 составляет около 14 тыс. км.
Впервые о разработке Китаем межконтинентальной баллистической ракеты третьего поколения стало известно летом 2014 года.
Отметим, что первые китайские ракеты серии "Дунфэн" (Dongfeng, "Восточный ветер") были фактически копиями советских Р-2 и Р-5М. После заключения Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи между КНР и СССР 14 февраля 1950 г. советские специалисты активно помогали Китаю в формировании ракетной промышленности. Китайской стороне была предоставлена различная техническая документация и производственное оборудование.6 декабря 1957 г. решением советского правительства КНР была передана лицензия на производство и полный комплект документации советских оперативно-тактических ракет Р-2. Одновременно Китаю был подарен образец ракеты средней дальности Р-5М - первой советской ракеты, способной нести ядерный боезаряд.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Чуть что, можно поиграть мускулами.
едридмадрид 24.01.2017 в 12:54:10 # 575746
Цитата: Кирсан от 24.01.2017 12:50:14
Вот она "дружба на веки".
Чуть что, можно поиграть мускулами.
Вот она "дружба на веки".
Чуть что, можно поиграть мускулами.
кто то точит ножик , увидя спину )))
а спине придется выбирать , или дружба навеки с Трампнаша или вечная дружба с Китаем
Во всем свете у нас только 2 верных союзника, — любил он говорить своим министрам: — наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас.
едридмадрид 24.01.2017 в 13:07:00 # 575755
Цитата: bIP6bIC от 24.01.2017 12:55:45
Ерунда, на взлете ракету проще всего зафиксировать и сбить. А про таких друзей еще Александр III cказал: Quote:
Ерунда, на взлете ракету проще всего зафиксировать и сбить. А про таких друзей еще Александр III cказал: Quote:
Во всем свете у нас только 2 верных союзника, — любил он говорить своим министрам: — наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас.
совсем не ерунда ,
явно провокация с Китая , ракеты то межконтинтальные , а значит ответный удар придется на территорию России , считай в географическом масштабе - ракеты запускаются с территории России ,
а сколько нытья было со стороны России когда НАТО ставит систему ПРО ( это мелочь , по сравнению с китайскими ракетами ) в некоторых странах которые явно расположены дальше от границы России , чем китайцы ракеты поставили ))
А вот почему, предлагаю вам подумать, коль вы такой эксперт
едридмадрид 24.01.2017 в 13:19:32 # 575763
Цитата: СССР от 24.01.2017 13:15:08
Едрид, ты показываешь свою некомпетентность в данном вопросе. И СМИ тоже. Никакой угрозы России со стороны Китая подобными действиями не имеется. Как раз таки наоборот.
А вот почему, предлагаю вам подумать, коль вы такой эксперт
Едрид, ты показываешь свою некомпетентность в данном вопросе. И СМИ тоже. Никакой угрозы России со стороны Китая подобными действиями не имеется. Как раз таки наоборот.
А вот почему, предлагаю вам подумать, коль вы такой эксперт
сам понял что написал ?
размещения ДРУГОГО государтсва ядерных ракет ( которые направлены на уничтожение другого государство ) вокруг родной границы ,-
это есть по твоему ХОРОШО
походу с таким мышлением как у чела под ником СССР , реально всё можно просрать , а тем более в внешней политике
Цитата: едридмадрид от 24.01.2017 13:19:32
сам понял что написал ?
размещения ДРУГОГО государтсва ядерных ракет ( которые направлены на уничтожение другого государство ) вокруг родной границы ,-
это есть по твоему ХОРОШО
походу с таким мышлением как у чела под ником СССР , реально всё можно просрать , а тем более в внешней политике
Цитата: СССР от 24.01.2017 13:15:08
Едрид, ты показываешь свою некомпетентность в данном вопросе. И СМИ тоже. Никакой угрозы России со стороны Китая подобными действиями не имеется. Как раз таки наоборот.
А вот почему, предлагаю вам подумать, коль вы такой эксперт
Едрид, ты показываешь свою некомпетентность в данном вопросе. И СМИ тоже. Никакой угрозы России со стороны Китая подобными действиями не имеется. Как раз таки наоборот.
А вот почему, предлагаю вам подумать, коль вы такой эксперт
сам понял что написал ?
размещения ДРУГОГО государтсва ядерных ракет ( которые направлены на уничтожение другого государство ) вокруг родной границы ,-
это есть по твоему ХОРОШО
походу с таким мышлением как у чела под ником СССР , реально всё можно просрать , а тем более в внешней политике
Слишком большая ракета по дальности.
Скорее всего против США, а не против РФ.
Первая ступень упадёт на территории Китая, вторая в Охотском море или малонаселённых районах РФ.
А с этой провинции Штаты этой ракетой простреливаются полностью.
едридмадрид 24.01.2017 в 13:45:28 # 575776
Цитата: Мура45 от 24.01.2017 13:38:39
Слишком большая ракета по дальности.
Скорее всего против США, а не против РФ.
Первая ступень упадёт на территории Китая, вторая в Охотском море или малонаселённых районах РФ.
А с этой провинции Штаты этой ракетой простреливаются полностью.
Цитата: едридмадрид от 24.01.2017 13:19:32
сам понял что написал ?
размещения ДРУГОГО государтсва ядерных ракет ( которые направлены на уничтожение другого государство ) вокруг родной границы ,-
это есть по твоему ХОРОШО
походу с таким мышлением как у чела под ником СССР , реально всё можно просрать , а тем более в внешней политике
Цитата: СССР от 24.01.2017 13:15:08
Едрид, ты показываешь свою некомпетентность в данном вопросе. И СМИ тоже. Никакой угрозы России со стороны Китая подобными действиями не имеется. Как раз таки наоборот.
А вот почему, предлагаю вам подумать, коль вы такой эксперт
Едрид, ты показываешь свою некомпетентность в данном вопросе. И СМИ тоже. Никакой угрозы России со стороны Китая подобными действиями не имеется. Как раз таки наоборот.
А вот почему, предлагаю вам подумать, коль вы такой эксперт
сам понял что написал ?
размещения ДРУГОГО государтсва ядерных ракет ( которые направлены на уничтожение другого государство ) вокруг родной границы ,-
это есть по твоему ХОРОШО
походу с таким мышлением как у чела под ником СССР , реально всё можно просрать , а тем более в внешней политике
Слишком большая ракета по дальности.
Скорее всего против США, а не против РФ.
Первая ступень упадёт на территории Китая, вторая в Охотском море или малонаселённых районах РФ.
А с этой провинции Штаты этой ракетой простреливаются полностью.
ещё один умник ,
новость хоть читал?
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ракета ( запиши у себя где нибудь ) , межконтинентальная , а теперь откорй географию за младшие классы и посмотри где Россия и где Китай , и куда ракета полетит ,
весь вопрос в том , что ответка может задеть Россию , ракета выпущена практически с границы пусть размешают ракеты внутри страны или на границы с морями , но зачем так подставлять соседа ?)
Цитата: Мура45 от 24.01.2017 13:50:04
едридмадрид, завязывай бухать, новогодние праздники уже прошли
едридмадрид, завязывай бухать, новогодние праздники уже прошли
А мы тут уже все передумали, даже версия с раздвоением личности была, а все оказалось просто до банальности !!!
едридмадрид 24.01.2017 в 15:06:24 # 575807
Цитата: Serg155 от 24.01.2017 15:03:03
По ходу пошел дальше бухать , видимо не до пил, сейчас новый высер, ой , статья желтая появиться*write, меня раскрыли, нужна новая
По ходу пошел дальше бухать , видимо не до пил, сейчас новый высер, ой , статья желтая появиться*write, меня раскрыли, нужна новая
прям теория заговора ,
случаемв ФСБ или в каком типа другом органе , себя не пробовал ,
а то как ты рассуждаешь нехило получится сидя на кресле -аналитикой заниматься за бюджетный счет
По словам капитана 1-го ранга, члена-корреспондента Российской академии ракетно-артиллерийских наук Константина Сивкова, сбить такую ракету практически невозможно.
Как отметил военный эксперт в интервью Лайфу, в настоящий момент ни Россия, ни США не располагают системами ПРО, которые способны полностью нейтрализовать все десять боеголовок летящей ракеты DF-41. Однако РФ, в отличие от Соединённых Штатов, переживать по этому поводу не стоит, так как эта ракета нацелена в первую очередь на США и Европу.
— Эта ракета ориентирована преимущественно для стрельбы по США и Европе, потому что размещать у наших границ такие ракеты бессмысленно. Если бы она была нацелена на нас, её бы разместили в центре Китая, — говорит Сивков. — Если что-то идёт не так — ракету эту не сбить. Россия и США сейчас не располагает системами для борьбы с такими ракетами.
Как отметил Константин Сивков, Россия и США могут нейтрализовать лишь несколько боеголовок этой ракеты, однако перехватить её полностью не получится. Как подчеркнул эксперт, чтобы сбить DF-41, по ней необходимо выпустить от 50 до 80 ракет.
Напомним, ранее стало известно о том, что Китай разместил новейшие баллистические межконтинентальные ракеты DF-41 на границе с Россией.
Как отметил военный эксперт в интервью Лайфу, в настоящий момент ни Россия, ни США не располагают системами ПРО, которые способны полностью нейтрализовать все десять боеголовок летящей ракеты DF-41. Однако РФ, в отличие от Соединённых Штатов, переживать по этому поводу не стоит, так как эта ракета нацелена в первую очередь на США и Европу.
— Эта ракета ориентирована преимущественно для стрельбы по США и Европе, потому что размещать у наших границ такие ракеты бессмысленно. Если бы она была нацелена на нас, её бы разместили в центре Китая, — говорит Сивков. — Если что-то идёт не так — ракету эту не сбить. Россия и США сейчас не располагает системами для борьбы с такими ракетами.
Как отметил Константин Сивков, Россия и США могут нейтрализовать лишь несколько боеголовок этой ракеты, однако перехватить её полностью не получится. Как подчеркнул эксперт, чтобы сбить DF-41, по ней необходимо выпустить от 50 до 80 ракет.
Напомним, ранее стало известно о том, что Китай разместил новейшие баллистические межконтинентальные ракеты DF-41 на границе с Россией.
PS. И вот вопрос , как вы себе представляете уничтожение мобильных пусковых установок, рассчитанных на выполнение разовой задачи?