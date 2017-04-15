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Новости оружия
Ракета «Циркон» достигла восьми скоростей звука
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danilov 15 Апреля 2017 в 19:41:18
Москва, 15 апреля. Невероятные возможности новой российской гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон» выявлены в ходе испытаний. Она превзошла свою же рекордную скорость полета. Датчики зафиксировали, что ракета достигла восьми скоростей звука. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в оборонно-промышленном комплексе.



Официальных подтверждений пока нет, но ранее у журналистов появилась информация о том, что «Циркон» готовится с государственным испытаниям, что косвенно может подтверждать сегодняшние данные. Добавим, что в сведениях, находящихся в открытом доступе, говорится, что скорость полета этой ракеты составляет 5–6 М.

https://riafan.ru/717513-rossi…stei-zvuka
Комментарии, по рейтингу, по дате
  TerraN 15.04.2017 в 19:54:20   # 596538
Quote:
скорость полета этой ракеты составляет 5–6 М.
это как? и всё таки надеюсь 5-6 м\с хотя бы)
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  KAN13 15.04.2017 в 20:06:10   # 596544

Одним словом - ВАТНИКИ , куда им до нас .
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  Zoggyla 15.04.2017 в 20:08:46   # 596545
Цитата: TerraN от 15.04.2017 19:54:20
Quote:
скорость полета этой ракеты составляет 5–6 М.
это как? и всё таки надеюсь 5-6 м\с хотя бы)
М- число Маха. 5-6 скоростей звука.
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  КЕДЫ 15.04.2017 в 20:13:29   # 596549
Цитата: KAN13 от 15.04.2017 20:06:10

Одним словом - ВАТНИКИ , куда им до нас .


одним словом гонка вооружений. все на нее уходить будет.
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  KAN13 15.04.2017 в 20:21:49   # 596556
Цитата: КЕДЫ от 15.04.2017 20:13:29
Цитата: KAN13 от 15.04.2017 20:06:10

Одним словом - ВАТНИКИ , куда им до нас .


одним словом гонка вооружений. все на нее уходить будет.


Всё не уйдет а если не будут развивать ВПК , сожрут Россию с потрохами .
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  Zoggyla 15.04.2017 в 20:26:14   # 596559
Цитата: KAN13 от 15.04.2017 20:21:49
Цитата: КЕДЫ от 15.04.2017 20:13:29
Цитата: KAN13 от 15.04.2017 20:06:10

Одним словом - ВАТНИКИ , куда им до нас .


одним словом гонка вооружений. все на нее уходить будет.


Всё не уйдет а если не будут развивать ВПК , сожрут Россию с потрохами .
Такова судьба-жить в недружелюбном окружении.
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  KAN13 15.04.2017 в 21:05:33   # 596574

Борьба миров была , есть и будет . Ни Европа , ни Америка ни когда друзьями не будут .
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  Мура45 15.04.2017 в 21:08:36   # 596575
Цитата: KAN13 от 15.04.2017 21:05:33

Борьба миров была , есть и будет . Ни Европа , ни Америка ни когда друзьями не будут .


Докфильм есть "Большая игра". Там хорошо расписана эта тема.
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  андремас 15.04.2017 в 21:15:40   # 596584
Гиперзвук, то о чем так долго мечтали американцы.
Против "лома" нет приёма.
Это конец эпохи больших корыт в океане.
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  bozon house 15.04.2017 в 21:18:03   # 596588
Цитата: андремас от 15.04.2017 21:15:40
Гиперзвук, то о чем так долго мечтали американцы.
Против "лома" нет приёма.
Это конец эпохи больших корыт в океане.
Минусы свои есть. Это не универсальные приспособления, только для выполнения определенных задач.
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  decoder 15.04.2017 в 21:22:30   # 596590
Обкатают технологию и будет универсально... дело времени...
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  строитель 15.04.2017 в 23:04:31   # 596630
Сомневаюсь что это новая разработка. Ракета А135 газель которая при пуске из шахты поднимается на высоту 30 км за 6 сек. Стоит на вооружении с ого лет.
Концепция использования российской гиперзвуковой ракеты состоит в том что пуск выполняется с большой высоты с борта самолета носителя. Думаю просто переделали А 135 под эти цели
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  Marvel 16.04.2017 в 00:31:18   # 596660
это современная ракета - убийца авианосцев
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  Лысый 16.04.2017 в 01:09:03   # 596685
У ватников от хордости аж подклад задымилсо!
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