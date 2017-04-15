Ракета «Циркон» достигла восьми скоростей звука

скорость полета этой ракеты составляет 5–6 М.это как? и всё таки надеюсь 5-6 м\с хотя бы)
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danilov 15 Апреля 2017 в 19:41:18
Официальных подтверждений пока нет, но ранее у журналистов появилась информация о том, что «Циркон» готовится с государственным испытаниям, что косвенно может подтверждать сегодняшние данные. Добавим, что в сведениях, находящихся в открытом доступе, говорится, что скорость полета этой ракеты составляет 5–6 М.
https://riafan.ru/717513-rossi…stei-zvuka
Комментарии, по рейтингу, по дате
Одним словом - ВАТНИКИ , куда им до нас .
Цитата: TerraN от 15.04.2017 19:54:20М- число Маха. 5-6 скоростей звука.
Quote:
Quote:
скорость полета этой ракеты составляет 5–6 М.это как? и всё таки надеюсь 5-6 м\с хотя бы)
одним словом гонка вооружений. все на нее уходить будет.
Цитата: КЕДЫ от 15.04.2017 20:13:29
одним словом гонка вооружений. все на нее уходить будет.
одним словом гонка вооружений. все на нее уходить будет.
Всё не уйдет а если не будут развивать ВПК , сожрут Россию с потрохами .
Цитата: KAN13 от 15.04.2017 20:21:49Такова судьба-жить в недружелюбном окружении.
Всё не уйдет а если не будут развивать ВПК , сожрут Россию с потрохами .
Цитата: КЕДЫ от 15.04.2017 20:13:29
одним словом гонка вооружений. все на нее уходить будет.
одним словом гонка вооружений. все на нее уходить будет.
Всё не уйдет а если не будут развивать ВПК , сожрут Россию с потрохами .
Борьба миров была , есть и будет . Ни Европа , ни Америка ни когда друзьями не будут .
Цитата: KAN13 от 15.04.2017 21:05:33
Борьба миров была , есть и будет . Ни Европа , ни Америка ни когда друзьями не будут .
Борьба миров была , есть и будет . Ни Европа , ни Америка ни когда друзьями не будут .
Докфильм есть "Большая игра". Там хорошо расписана эта тема.
Против "лома" нет приёма.
Это конец эпохи больших корыт в океане.
bozon house 15.04.2017 в 21:18:03 # 596588
Цитата: андремас от 15.04.2017 21:15:40Минусы свои есть. Это не универсальные приспособления, только для выполнения определенных задач.
Гиперзвук, то о чем так долго мечтали американцы.
Против "лома" нет приёма.
Это конец эпохи больших корыт в океане.
Гиперзвук, то о чем так долго мечтали американцы.
Против "лома" нет приёма.
Это конец эпохи больших корыт в океане.
Концепция использования российской гиперзвуковой ракеты состоит в том что пуск выполняется с большой высоты с борта самолета носителя. Думаю просто переделали А 135 под эти цели