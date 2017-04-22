Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Новости оружия
Истребитель F-18 с авианосца "Карл Винсон" потерпел крушение в море
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 22 Апреля 2017 в 23:33:14
ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet с авианосца "Карл Винсон" потерпел крушение в море Сулавеси в Юго-Восточной Азии, сообщили в пресс-службе Седьмого флота ВМС США.

Крушение произошло, когда самолет из второй палубной эскадрильи приближался к авианосцу. Отмечается, что это был "обычный полет". Инцидент сейчас расследуется.

Пилот благополучно катапультировался в море, где его подобрал спасательный вертолет. Травм у летчика не обнаружилось.

Авианосная группа во главе с "Карлом Винсоном" направляется к Корейскому полуострову на фоне серьезной напряженности из-за ядерных и ракетных испытаний КНДР.

https://ria.ru/world/20170421/1492813768.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 22.04.2017 в 23:50:00   # 598145

Дятлы , это тонкий намёк на то , что ваши самолёты и ракеты никуда не полетят . .
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь