Истребитель F-18 с авианосца "Карл Винсон" потерпел крушение в море

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danilov 22 Апреля 2017 в 23:33:14
Крушение произошло, когда самолет из второй палубной эскадрильи приближался к авианосцу. Отмечается, что это был "обычный полет". Инцидент сейчас расследуется.
Пилот благополучно катапультировался в море, где его подобрал спасательный вертолет. Травм у летчика не обнаружилось.
Авианосная группа во главе с "Карлом Винсоном" направляется к Корейскому полуострову на фоне серьезной напряженности из-за ядерных и ракетных испытаний КНДР.
https://ria.ru/world/20170421/1492813768.html