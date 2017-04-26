Россия модернизирует оборонно-промышленный комплекс Кубы

сами скоро( вернее соседи наши , да и мы далеко не ушли) с голой жопой останемсяно зато всяким банановым республикам помогаем- где это это уже было , а потом они нахер посылают , и деньги не возращают , а богатый Кремль всё списывает прощает долги , ну а что кто то же должен голосовать ЗА в всяких международных организацияхну а пенсионеры и малоимущие потерпят , МЕЖДУНАРОДНАЯ благотворительность за их счет важнее однако , а бедность у соседей ( как и у нас ) РАСТЁТ