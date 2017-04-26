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Новости оружия
Россия модернизирует оборонно-промышленный комплекс Кубы
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danilov 26 Апреля 2017 в 16:07:16
Замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук заявил, что Россия ведёт модернизацию оборонно-промышленного комплекса Кубы.
«Мы подписали соответствующее соглашение в прошлом году, работа ведётся», — цитирует РИА Новости Пунчука.
Кроме того, он уточнил, что в помощи России в модернизации ВПК также заинтересованы ряд стран Латинской Америки.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  едридмадрид 26.04.2017 в 16:28:49   # 599029
сами скоро( вернее соседи наши , да и мы далеко не ушли) с голой жопой останемся

но зато всяким банановым республикам помогаем - где это это уже было , а потом они нахер посылают , и деньги не возращают , а богатый Кремль всё списывает прощает долги , ну а что кто то же должен голосовать ЗА в всяких международных организациях

ну а пенсионеры и малоимущие потерпят , МЕЖДУНАРОДНАЯ благотворительность за их счет важнее однако , а бедность у соседей ( как и у нас ) РАСТЁТ
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  едридмадрид 26.04.2017 в 16:33:14   # 599031
Короче ПОНТЫ они такие ( даже у наших соседей в России)

Россия С 2000 года простила более $140 млрд

10 стран, которым Россия списала больше всего долгов
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  едридмадрид 26.04.2017 в 16:40:29   # 599038
1 КУБА - 32 млрд долларов США

2 ИРАК - 22 млрд долларов США

3 АФРИКАНСКИЕ страны - более 20 млрд дл США

4 МОНГОЛИЯ - 11 млрд дл США

5 АФГАНИСТАН - 11 млрд дл США

6 СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ - 10 млрд дл США

7 СИРИЯ - 10 млрд дл США

8 ВЬЕТНАМ -9,5 млрд дл США

9 ЭФИОПИЯ - около 6 млрд дл США

10 АЛЖИР - около 5 млрд дл США
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  Пермяк 26.04.2017 в 18:18:41   # 599072
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Вы уважаемый "#уй" не путайте с дверной ручкой!
Если бы эти республики не голосовали так, как того нужно нам, то к примеру в Казахстане, уже давно бы появилась умеренная оппозиция, которая просила бы ООН защитить её от диктатора. НАТО по мандату ООН установило бы бесполетную зону над страной, и херачило бы население с беспилотников.

Что касаемо " международной благотворительности за счёт пенсионеров", может поясните?
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  Бахыт15 26.04.2017 в 19:27:10   # 599081
Нахерачить там 300 тысяч ядерных боммб и сказать что это система ПРО от ракет Мозамбика
Так надо
это не против вас, не подумайте, это от Мозамбика
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  старик 26.04.2017 в 20:22:52   # 599090
Quote:
ну а пенсионеры и малоимущие потерпят , МЕЖДУНАРОДНАЯ благотворительность за их счет важнее однако , а бедность у соседей
Ваши американские деньги от Вас не уйдут.
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