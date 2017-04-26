Россия модернизирует оборонно-промышленный комплекс Кубы

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danilov 26 Апреля 2017 в 16:07:16
«Мы подписали соответствующее соглашение в прошлом году, работа ведётся», — цитирует РИА Новости Пунчука.
Кроме того, он уточнил, что в помощи России в модернизации ВПК также заинтересованы ряд стран Латинской Америки.
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 26.04.2017 в 16:28:49 # 599029
но зато всяким банановым республикам помогаем - где это это уже было , а потом они нахер посылают , и деньги не возращают , а богатый Кремль всё списывает прощает долги , ну а что кто то же должен голосовать ЗА в всяких международных организациях
ну а пенсионеры и малоимущие потерпят , МЕЖДУНАРОДНАЯ благотворительность за их счет важнее однако , а бедность у соседей ( как и у нас ) РАСТЁТ
едридмадрид 26.04.2017 в 16:33:14 # 599031
Россия С 2000 года простила более $140 млрд
10 стран, которым Россия списала больше всего долгов
едридмадрид 26.04.2017 в 16:40:29 # 599038
2 ИРАК - 22 млрд долларов США
3 АФРИКАНСКИЕ страны - более 20 млрд дл США
4 МОНГОЛИЯ - 11 млрд дл США
5 АФГАНИСТАН - 11 млрд дл США
6 СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ - 10 млрд дл США
7 СИРИЯ - 10 млрд дл США
8 ВЬЕТНАМ -9,5 млрд дл США
9 ЭФИОПИЯ - около 6 млрд дл США
10 АЛЖИР - около 5 млрд дл США
Цитата: едридмадрид от 26.04.2017 16:28:49
сами скоро( вернее соседи наши , да и мы далеко не ушли) с голой жопой останемся
но зато всяким банановым республикам помогаем - где это это уже было , а потом они нахер посылают , и деньги не возращают , а богатый Кремль всё списывает прощает долги , ну а что кто то же должен голосовать ЗА в всяких международных организациях
ну а пенсионеры и малоимущие потерпят , МЕЖДУНАРОДНАЯ благотворительность за их счет важнее однако , а бедность у соседей ( как и у нас ) РАСТЁТ
сами скоро( вернее соседи наши , да и мы далеко не ушли) с голой жопой останемся
но зато всяким банановым республикам помогаем - где это это уже было , а потом они нахер посылают , и деньги не возращают , а богатый Кремль всё списывает прощает долги , ну а что кто то же должен голосовать ЗА в всяких международных организациях
ну а пенсионеры и малоимущие потерпят , МЕЖДУНАРОДНАЯ благотворительность за их счет важнее однако , а бедность у соседей ( как и у нас ) РАСТЁТ
Вы уважаемый "#уй" не путайте с дверной ручкой!
Если бы эти республики не голосовали так, как того нужно нам, то к примеру в Казахстане, уже давно бы появилась умеренная оппозиция, которая просила бы ООН защитить её от диктатора. НАТО по мандату ООН установило бы бесполетную зону над страной, и херачило бы население с беспилотников.
Что касаемо " международной благотворительности за счёт пенсионеров", может поясните?
Так надо
это не против вас, не подумайте, это от Мозамбика
ну а пенсионеры и малоимущие потерпят , МЕЖДУНАРОДНАЯ благотворительность за их счет важнее однако , а бедность у соседейВаши американские деньги от Вас не уйдут.