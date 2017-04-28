Спущен на воду военный корабль "Мангыстау" уральского завода "Зенит"

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Гость 28 Апреля 2017 в 10:46:17
«Сегодня в Уральске Западно-Казахстанской области осуществлен спуск на воду ракетно-артиллерийского корабля «Мангыстау», построенного АО «Уральский завод «Зенит», - говорится в сообщении, распространенном в четверг.
В церемонии приняли участие министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов, аким ЗКО Алтай Кульгинов, главнокомандующий Военно-морскими силами ВС РК Жандарбек Жанзаков, а также ветераны Вооруженных сил Казахстана, коллектив завода «Зенит» и личный состав экипажа корабля «Мангыстау».
«Настоящее событие, как и предыдущие спуски на воду построенных заводом военных судов, является очередным шагом в достижении цели по оснащению военно-морских частей Казахстана в каспийском регионе современными техническими средствами отечественного производства», - отметил на церемонии Б.Атамкулов.
Корабль «Мангыстау» является четвертым из кораблей аналогичных проектов, ранее поставленных Военно-морским силам ВС РК Уральским заводом. В отличие от своих предшественников, на нем модернизировано вооружение. По данным ведомства, технические характеристики ракетно-артиллерийского корабля «Мангыстау» обеспечивают уничтожение боевых надводных кораблей, катеров и транспортов противника самостоятельно и во взаимодействии с корабельными ударными силами.
«Корабль обладает для этого необходимыми мореходными качествами: скоростью, управляемостью, дальностью плавания, автономностью и условиями обитаемости экипажа», - указали в министерстве.
КазТАГ
Комментарии, по рейтингу, по дате
и пусть катер который упорно называют кораблем по проекту корейский или российский но все равно нами построен
И главное чтобы он мог спокойно догнать дагестанских браконьеров на их китайских катерах
Размер значения не имеет.
Вооружен, значит корабль. Нет оружия- судно.