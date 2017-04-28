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Новости оружия
Спущен на воду военный корабль "Мангыстау" уральского завода "Зенит"
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Гость 28 Апреля 2017 в 10:46:17
В Уральске спустили на воду ракетно-артиллерийский корабль «Мангыстау», сообщила пресс-служба Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК, передает КазТАГ.

«Сегодня в Уральске Западно-Казахстанской области осуществлен спуск на воду ракетно-артиллерийского корабля «Мангыстау», построенного АО «Уральский завод «Зенит», - говорится в сообщении, распространенном в четверг.

В церемонии приняли участие министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов, аким ЗКО Алтай Кульгинов, главнокомандующий Военно-морскими силами ВС РК Жандарбек Жанзаков, а также ветераны Вооруженных сил Казахстана, коллектив завода «Зенит» и личный состав экипажа корабля «Мангыстау».

«Настоящее событие, как и предыдущие спуски на воду построенных заводом военных судов, является очередным шагом в достижении цели по оснащению военно-морских частей Казахстана в каспийском регионе современными техническими средствами отечественного производства», - отметил на церемонии Б.Атамкулов.

Корабль «Мангыстау» является четвертым из кораблей аналогичных проектов, ранее поставленных Военно-морским силам ВС РК Уральским заводом. В отличие от своих предшественников, на нем модернизировано вооружение. По данным ведомства, технические характеристики ракетно-артиллерийского корабля «Мангыстау» обеспечивают уничтожение боевых надводных кораблей, катеров и транспортов противника самостоятельно и во взаимодействии с корабельными ударными силами.

«Корабль обладает для этого необходимыми мореходными качествами: скоростью, управляемостью, дальностью плавания, автономностью и условиями обитаемости экипажа», - указали в министерстве.

КазТАГ







Комментарии, по рейтингу, по дате
  Бекел 28.04.2017 в 11:36:20   # 599554
Катер какой-то.... но все равно радует что наш отечественный завод посторил
и пусть катер который упорно называют кораблем по проекту корейский или российский но все равно нами построен
И главное чтобы он мог спокойно догнать дагестанских браконьеров на их китайских катерах
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  Skype 28.04.2017 в 11:57:11   # 599565
Сколько стоит ??
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  Стрельцов 28.04.2017 в 12:35:46   # 599592
да уж , чему радоваться приходится...
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  старик 28.04.2017 в 12:49:37   # 599604
Главное чтобы не затонул.
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  spy 28.04.2017 в 12:52:11   # 599606
Катер Уральского вагоно-корытного завода
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  андремас 28.04.2017 в 13:34:46   # 599629
Бекел, и тем не менее это корабль.
Размер значения не имеет.
Вооружен, значит корабль. Нет оружия- судно.
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