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Новости оружия
"Пипи Ся": в Китае голосованием определили имя новому авианосцу
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danilov 10 Мая 2017 в 23:28:52
В Китае путем масштабного интернет-голосования выбрали имя новому авианосцу. Имя рака-богомола, звучащее как "Пипи ся", победило в опросе.



Прежнее название построенного в КНР авианосца - "Проект 001А".

Как сообщает South China Morning Post, чтобы выбрать другое название, был запущен онлайн-опрос. В результате респонденты выбрали название в честь рака-богомола, или ротоногого рака. На китайском оно звучит как "пипи ся́" - 皮皮虾 (pipixia).

Напомним, что корабль был спущен на воду в городе Далянь провинции Ляонин месяцем ранее. Его достроили в КНР на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг".

Отмечается, что корабль будет принят на вооружение не раньше 2020 года. Боевое судно пройдет ряд испытаний.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Клавиша 10.05.2017 в 23:41:42   # 602423
С виду мощная пипися.
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  Мура45 10.05.2017 в 23:42:20   # 602425
Ржачка на весь русскоязычный мир
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  Mikado 11.05.2017 в 00:16:36   # 602430
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  Aboka 11.05.2017 в 01:40:55   # 602437
Интересно - какие были другие варианты в топе этого списка.
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  Dior 11.05.2017 в 01:41:51   # 602438
Ее ЕЛДА назвать было б правильнее
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