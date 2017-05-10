"Пипи Ся": в Китае голосованием определили имя новому авианосцу

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danilov 10 Мая 2017 в 23:28:52
Прежнее название построенного в КНР авианосца - "Проект 001А".
Как сообщает South China Morning Post, чтобы выбрать другое название, был запущен онлайн-опрос. В результате респонденты выбрали название в честь рака-богомола, или ротоногого рака. На китайском оно звучит как "пипи ся́" - 皮皮虾 (pipixia).
Напомним, что корабль был спущен на воду в городе Далянь провинции Ляонин месяцем ранее. Его достроили в КНР на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг".
Отмечается, что корабль будет принят на вооружение не раньше 2020 года. Боевое судно пройдет ряд испытаний.
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