Как F-35-му ветром в попу надуло

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danilov 20 Июля 2017 в 11:17:57
Порывы ветра со скоростью до 55 км/ч, дувшие в сопло двигателя F135 во время его запуска, вызывали заброс горячего воздуха в воздухозаборник ВСУ (он в трех метрах от сопла, всего). По мере роста температуры на входе в ВСУ последовал ряд отказов, из-за более низкой плотности потока на входе турбина двигателя не добрала оборотов, в результате чего в двигателе стало скапливаться топливо, подача которого все возрастала. В конце концов (секунд через 40) это привело к выбросу горящего топлива из сопла двигателя. Ветер, дующий в хвост, быстро распространил горящее топливо по самолету, вызвав значительные повреждения в его хвостовой части (много чему досталось, шасси, например, "коптилось" 20 секунд). Огонь, охвативший сопло, повредил несколько его секций.
Пилот покинул самолет так быстро, что не успел выключить двигатель, получив "незначительные травмы": ожоги головы, шеи, лица и ушей. Самолет, похоже, таки горел от носа до хвоста. Общий убыток еще не определен, но предварительно оценивается в 17млн$.
В подготовленном докладе отмечается, что пилот не был подготовлен для процедуры запуска двигателя при сильном попутном ветре. В летной инструкции отмечается, что при сильном попутном ветре может произойти отказ ВСУ, но предел скорости ветра не определен. Полностью автоматизированный процесс запуска двигателя позволял пилоту надеяться на прохождении процедуры без его участия, тем более, что по утверждению пилота никакого предупреждения о неполадках в бортовых системах не поступало. Если бы пилот перед покиданием самолета выключил двигатель, убыток был бы значительно меньше...
Комментарии, по рейтингу, по дате
Самолет, похоже, таки горел от носа до хвоста. Общий убыток еще не определен, но предварительно оценивается в 17млн$.
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