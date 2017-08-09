В КНДР разработали ядерную боеголовку для размещения на ракетах

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danilov 09 Августа 2017 в 10:49:48
По данным издания, тем самым КНДР "преодолевает ключевой порог в том, чтобы стать полноценной ядерной державой", что происходит раньше, чем полагали в Вашингтоне. Washington Post уточняет, что соответствующая оценка была дана в июле Разведывательным управлением министерства обороны США. Ведомство также склоняется к тому, что реальное число ядерных боеголовок в КНДР выше, чем 60, как полагали власти США ранее.
В то же время, уточняет издание, ряд экспертов, по-прежнему, считает, что число боеголовок, которыми располагает Пхеньян, гораздо ниже заявленной цифры. В целом, оно может быть от 30 до 60 единиц.
Авторы статьи напоминают, что с 2006 года КНДР провела пять испытаний ядерного оружия, последнее из которых 9 сентября 2016 года. Мощность заряда составила от 20 до 30 килотонн, что вдвое превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. В прошлом году Пхеньян заявил, что был испытан как раз миниатюрный ядерный заряд, однако достоверных подтверждений этого не было предоставлено.
Издание отмечает, что ранее США, к примеру, при администрации президента Джорджа Буша-младшего, переоценивали темпы развития ядерной программы КНДР. Однако, как заявил Washington Post эксперт по вопросам нераспространения ядерного оружия Джеффри Льюис, сейчас "нет оснований полагать, что северокорейцы не добиваются такого же прогресса после стольких успешных ядерных испытаний", как в свое время это сделал Китай.
РИА Новости
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