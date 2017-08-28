Северокорейская ракета перелетела через северо-восток Японии

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danilov 29 Августа 2017 в 09:51:17
ЗАПУЩЕННАЯ КНДР РАКЕТА ПЕРЕЛЕТЕЛА ЧЕРЕЗ СЕВЕРО-ВОСТОК ЯПОНИИ — NHK
https://ria.ru/world/20170829/1501270455.html
Южнокорейские военные подтвердили, что ракета из КНДР пролетела над Японией
Военные Южной Кореи подтвердили пуск на рассвете во вторник новой ракеты КНДР, которая перелетела через северо-восток Японии, передало южнокорейское агентство Рёнхап.
"Северная Корея сегодня в 05.57 (23.57 мск понедельника) утра в районе города Сунан близ Пхеньяна произвела пуск ракеты в сторону Японского моря", — приводит агентство заявление объединенного комитета начальников штабов.
https://ria.ru/world/20170829/1501270570.html
СМИ: Япония не предпринимала попыток сбить ракету КНДР
Япония не предпринимала попыток сбить запущенную во вторник северокорейскую баллистическую ракету в соответствии с законом о праве на коллективную самооборону. Об этом сообщило агентство Kyodoсо ссылкой на источники в японском правительстве.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4513902
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