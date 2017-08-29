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Новости оружия
США провели два испытания модификации атомной бомбы B61
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danilov 29 Августа 2017 в 09:54:29
Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США и американские ВВС провели в текущем месяце два испытания модификации атомной бомбы B61. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба НУЯБ.

Она уточнила, что 8 августа были проведены два испытания боезарядов B61-12. Бомба, не оснащенная ядерными боевыми частями, была сброшена на полигоне Тонопа (штат Невада) с истребителя-бомбардировщика F-15E. Тесты осуществили в рамках программы продления срока службы B61, предусматривающей модернизацию ее ядерных и неядерных компонентов при одновременном повышении надежности как самой бомбы, так и ее систем безопасности. Как пояснило командование базы, в марте было проведено аналогичное первое испытание B61-12.

"Программа продления срока службы B61 реализуется по плану и отвечает требованиям национальной безопасности", - отметил исполняющий обязанности заместителя руководителя НУЯБ по оборонным программам Фил Кэлбос.

Как пояснило ведомство, на сброшенных боезарядах была установлена аппаратура, фиксирующая как параметры их полета с целью установления точности и надежности бомб, так и другие данные. Анализ собранной информации позволяет сделать вывод о том, что испытания прошли успешно, заявило НУЯБ.

Бомба B61 существует в виде модификаций B61-3, -4, -7, -10 и -11. На смену первым четырем из них в рамках программы модернизации должна прийти одна - B61-12. Она будет отличаться от предшественницы, в частности, отсутствием парашюта и наличием новой хвостовой части с инерциальной системой наведения, увеличивающей точность применения. Бомбу B61-11 предполагается списать в 2030-х годах.

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4513767
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Texacian 29.08.2017 в 10:01:52   # 627614
Тэг должен быть "Империя зла"!
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