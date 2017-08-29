США провели два испытания модификации атомной бомбы B61

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danilov 29 Августа 2017 в 09:54:29
Она уточнила, что 8 августа были проведены два испытания боезарядов B61-12. Бомба, не оснащенная ядерными боевыми частями, была сброшена на полигоне Тонопа (штат Невада) с истребителя-бомбардировщика F-15E. Тесты осуществили в рамках программы продления срока службы B61, предусматривающей модернизацию ее ядерных и неядерных компонентов при одновременном повышении надежности как самой бомбы, так и ее систем безопасности. Как пояснило командование базы, в марте было проведено аналогичное первое испытание B61-12.
"Программа продления срока службы B61 реализуется по плану и отвечает требованиям национальной безопасности", - отметил исполняющий обязанности заместителя руководителя НУЯБ по оборонным программам Фил Кэлбос.
Как пояснило ведомство, на сброшенных боезарядах была установлена аппаратура, фиксирующая как параметры их полета с целью установления точности и надежности бомб, так и другие данные. Анализ собранной информации позволяет сделать вывод о том, что испытания прошли успешно, заявило НУЯБ.
Бомба B61 существует в виде модификаций B61-3, -4, -7, -10 и -11. На смену первым четырем из них в рамках программы модернизации должна прийти одна - B61-12. Она будет отличаться от предшественницы, в частности, отсутствием парашюта и наличием новой хвостовой части с инерциальной системой наведения, увеличивающей точность применения. Бомбу B61-11 предполагается списать в 2030-х годах.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4513767