Сбивают что могут

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 31 Августа 2017 в 09:42:46
Американские военные успешно сбили баллистическую ракету средней дальности в рамках испытаний системы противоракетной обороны (ПРО) на Гавайях. Об этом сообщает газета USA Today со ссылкой на Агентство противоракетной обороны США.
Отмечается, что ракета-цель, запущенная с базы на острове Кауаи, была перехвачена ракетами SM-6 с эсминца John Paul Jones.
Как подчеркнули в агентстве, это второе успешное испытание системы перехвата баллистических ракет с использованием SM-6.
«Мы продолжим развивать технологии ПРО, чтобы опережать появляющиеся угрозы», — заявил директор агентства генерал-лейтенант Сэм Гривз.
RT
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Pole13 от 31.08.2017 10:07:03
"Отмечается, что ракета-цель, запущенная с базы на острове Кауаи, была перехвачена ракетами SM-6 с эсминца John Paul Jones" так это же тот Джон Пол Джонс который в фильме "Морской бой" уничтожил два корабля пришельцев)))
"Отмечается, что ракета-цель, запущенная с базы на острове Кауаи, была перехвачена ракетами SM-6 с эсминца John Paul Jones" так это же тот Джон Пол Джонс который в фильме "Морской бой" уничтожил два корабля пришельцев)))
Или тот Джон Пол Джонс, который из Лед Зеппелин
В г. Шымкент пьяный водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку.
Трагедия произошла накануне вечером 30 августа. В полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц Енбекшинского района г. Шымкент произошел наезд на пешехода.
По прибытию на место происшествия полицейские установили, что житель г. Шымкент, 1966 г.р., управляя автомашиной «Ваз-21102», в нетрезвом состоянии, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку, 2007 г.р., ученицу 5 класса. В результате ДТП 10-летняя девочка от полученных травм скончалась при поступлении в областную детскую больницу.
«Согласно медицинскому освидетельствованию водитель автомашины «ВАЗ» находился в состоянии «алкогольного опьянения средней степени». По данному факту возбуждено уголовное дело по 345 ч. 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» Подозреваемый водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование»,- сообщили в ДВД ЮКО.
Полицейские ЮКО предупреждают водителей, что не следует нарушать правила дорожного движения, тем более находясь в алкогольном состоянии. Самое страшное, что может произойти, это совершенное в пьяном угаре преступление. Пьяный водитель — это потенциальный преступник. Помните: человек, севший за руль в нетрезвом состоянии, представляет опасность для всех участников дорожного движения!
Сколько? Сколько? Сколько? Сколько? Сколько? Сколько?