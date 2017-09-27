РВСН провели испытательный пуск МБР РС-12М

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danilov 27 Сентября 2017 в 11:01:20
Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (республика Казахстан).
В ходе испытания получены экспериментальные данные о параметрах целевой обстановки, формируемой боевым оснащением перспективных баллистических ракет в процессе преодоления противоракетной обороны.
В последующем эта информация будет использована в интересах разработки эффективных средств преодоления про для оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет.
http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12143617@egNews