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Новости оружия
РВСН провели испытательный пуск МБР РС-12М
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danilov 27 Сентября 2017 в 11:01:20
Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения с Государственного центрального межвидового полигона «Капустин Яр» в Астраханской области проведён испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь».



Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (республика Казахстан).

В ходе испытания получены экспериментальные данные о параметрах целевой обстановки, формируемой боевым оснащением перспективных баллистических ракет в процессе преодоления противоракетной обороны.

В последующем эта информация будет использована в интересах разработки эффективных средств преодоления про для оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет.

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12143617@egNews











Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 27.09.2017 в 11:12:37   # 633315
Да ну его нах такое нло не дай Бог никому.
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