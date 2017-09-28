Хакеры КНДР украли у Южной Кореи технологию запуска ракет с подлодок

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danilov 28 Сентября 2017 в 11:37:20
"Хакеры, связанные с Разведывательным управлением Вооруженных сил Северной Кореи смогли проникнуть и взломать компьютерную систему одной нашей компании оборонной сферы. В результате проведенного нами расследования было установлено, что хакеры похитили документацию с технологией "холодного запуска" баллистических ракет с подводных лодок", - цитирует газета слова высокопоставленного сотрудника министерства обороны, чье фамилия названа лишь первой буквой - К. Военный, как утверждается, близок к структурам минобороны, которые занимаются кибербезопасностью. Офицер добавил, что именно этот взлом и мог стать причиной того неожиданного для зарубежных специалистов прорыва, который демонстрирует в последние годы Северная Корея в области установки и запуска баллистических ракет с подводных лодок.
Напомним, что в последние два-три года КНДР произвела несколько запусков баллистических ракет с подводного положения. После некоторых неудач северокорейцы в итоге добились успехов. Насколько известно, КНДР уже построила одну подводную лодку-ракетоносец, где будут установлены баллистические ракеты, а также ведет строительство еще двух-трех более крупных похожих субмарин. Наличие ракетных сил подводного базирования существенно повышает возможности для нанесения внезапного удара по противнику и позволяет атаковать из неожиданных мест, избегая районов, насыщенных системами ПРО.
Технология "холодного" или "минометного запуска" широко применяется при современных запусках ракет. Для этого ракета при помощи сжатого воздуха сначала выбрасывается вверх, а потом на определенной высоте у ракеты включаются уже собственные основные двигатели. Такой прием и позволяет применять ракеты с подводных лодок, даже когда субмарины находятся в подводном положении.
Как отмечает газета, в настоящий момент на подводных лодках Южной Кореи класса "Чанбого-II" (водоизмещение 1800 тонн) старт при помощи технологии "холодного запуска" производится через торпедные аппараты. Эти подлодки уже есть на вооружении ВМС Юга. В 2020 г. планируется ввести в строй более крупные субмарины класса "Чанбого-III", где будут применены уже вертикальные направляющие для выброса ракет. Там будет применены несколько иной тип технологий. Источник не стал уточнять, какую именно из технологий "холодного запуска" украли северокорейские хакеры.
Другие специалисты не исключили, что дела обстоят еще хуже, а КНДР смогла выкрасть и технологию создания южнокорейских подлодок класса "Чанбого-III", где будут установлены ракеты и которые в перспективе могут быть оснащены атомными энергетическими установками.
"Кенхян Синмун" заявила, что официальные представители министерства обороны и прокуратуры категорически отказались комментировать озвученную информацию об утечке технологий, но в то же время не стали ее опровергать. Один из сотрудников прокуратуры подтвердил, что в отношении крупной компании Южной Кореи проводится расследование, связанное с утечкой информации. Он, однако, отказался предоставлять какие-то подробности.
https://rg.ru/2017/09/26/hakery-kndr-ukrali-u-iuzhnoj-korei-tehnologiiu-zapuska-raket-s-podlodok.html