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Новости оружия
РФ и Саудовская Аравия могут заключить оружейный контракт на $3 млрд
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danilov 05 Октября 2017 в 21:40:26
Россия и Саудовская Аравия планируют заключить контракты на поставку Эр-Рияду зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» более, чем на $3 млрд. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Ранее король Саудовской Аравии Сальман аль-Сауд впервые прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.



Главы государств обсудят ситуацию на рынке нефти, международные отношения, в частности, ситуацию в Йемене, Египте и Сирии.
Одной из самых ожидаемых тем станет военно-техническое сотрудничество.

Как отмечает издание, российская сторона подготовила пакет контрактов, которые предусматривают в том числе и поставку комплексов С-400 на сумму около $3 млрд.
«При положительном исходе контракты могут быть подписаны уже во время заседания российско-саудовской межправительственной комиссии по ВТС, которое состоится в конце месяца», — предположил один из экспертов издания.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует подписать соглашения о создании совместных фондов с суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF). И начать реализацию инвестирования в проекты транспортной инфраструктуры в РФ.

Также планируется создание с PIF и нефтяной компанией Saudi Aramco энергетического инвестфонда на $1 млрд, который будет инвестировать в компании в области нефтесервиса и сопутствующих услуг.

https://iz.ru/



Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 05.10.2017 в 21:58:22   # 635111
Ничего не понимаю: с америкосами оружейный контракт на 300 миллиардов, с Россией на 3, куда столько оружия маленькой стране? Но если этот контракт состоится, то это еще одна увесистая оплеуха мерике вслед за Турцией.
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  КоТэ_НаРкОтЭ 05.10.2017 в 23:19:46   # 635135
не принимайте все так близко к сердцу Старик, это только планируют, и предполагают какие то эксперты))))
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