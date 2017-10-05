РФ и Саудовская Аравия могут заключить оружейный контракт на $3 млрд

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danilov 05 Октября 2017 в 21:40:26
Ранее король Саудовской Аравии Сальман аль-Сауд впервые прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Главы государств обсудят ситуацию на рынке нефти, международные отношения, в частности, ситуацию в Йемене, Египте и Сирии.
Одной из самых ожидаемых тем станет военно-техническое сотрудничество.
Как отмечает издание, российская сторона подготовила пакет контрактов, которые предусматривают в том числе и поставку комплексов С-400 на сумму около $3 млрд.
«При положительном исходе контракты могут быть подписаны уже во время заседания российско-саудовской межправительственной комиссии по ВТС, которое состоится в конце месяца», — предположил один из экспертов издания.
Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует подписать соглашения о создании совместных фондов с суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF). И начать реализацию инвестирования в проекты транспортной инфраструктуры в РФ.
Также планируется создание с PIF и нефтяной компанией Saudi Aramco энергетического инвестфонда на $1 млрд, который будет инвестировать в компании в области нефтесервиса и сопутствующих услуг.
https://iz.ru/
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КоТэ_НаРкОтЭ 05.10.2017 в 23:19:46 # 635135