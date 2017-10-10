Российский снайпер установил рекорд дальности прицельной стрельбы
Гость 10 Октября 2017 в 12:18:58
Российский снайпер Андрей Рябинский в команде с корректировщиками Юрием Синичкиным, Евгением Титовым и Владимиром Гребенюком установил мировой рекорд дальности прицельной стрельбы из снайперской винтовки. Согласно записи в блоге российской оружейной компании Lobaev Arms, дальность точного выстрела составила 4210 метров.
СВЛК-14С
Lobaev Arms
Для точной стрельбы использовалась винтовка СВЛК-14С «Сумрак», специально разработанная для максимально возможной дальности точного выстрела. По словам Рябинского, расстояние в 4210 метров пуля преодолела за 13 секунд. Для прицельной стрельбы на такой дистанции специалисты учитывали множество факторов, включая ветер, атмосферное давление, деривацию, температуру и вращение Земли.
Деривацией называется отклонение вращающейся пули после выстрела. Отклонение происходит перпендикулярно плоскости набегающего потока воздуха. Смещение пули совпадает с направлением нарезки ствола оружия, из которого ее выпустили. Для снайперской винтовки СВД деривация составляет до 60 сантиметров при стрельбе по цели на дистанции в один километр.
Многие современные прицелы для стрелкового оружия конструктивно учитывают деривацию. В частности, ПСО-1 для СВД специально монтируется так, чтобы после выстрела пуля уходила несколько левее. В артиллерии же это явление либо закладывается в таблицы стрельбы, либо также учитывается конструктивно.
Снайперская винтовка СВЛК-14С выпускается в трех калибрах: .408 Chey Tac (10,36 x 77 миллиметров), .338 Lapua Magnum (8,6 x 70 миллиметров) и .300 Winchester Magnum (7,62 x 67 миллиметров). Для стрельбы на рекордное расстояние использовалось оружие калибром .408. Стрельба велась по мишени шириной один метр и высотой один метр.
Длина винтовки составляет 1430 миллиметров при длине ствола 900 миллиметров. Винтовка оснащена продольно скользящим затвором. Масса СВЛК-14С составляет 9,6 килограмма. Кучность стрельбы из винтовки составляет 0,3 угловой минуты.
Предыдущий мировой рекорд дальности точного выстрела был установлен из американской снайперской винтовки M300. Он составлял 4157 метров. Между тем, в июне 2017 года канадский снайпер установил рекорд подтвержденного результативного точного выстрела, сделанного в боевых условиях. Из винтовки TAC-50 калибра 12,7 миллиметра канадец в Ираке убил боевика на дистанции 3540 метров.
Поправка: Изначально в новости утверждалось, что снайперская винтовка СВЛК-14С оснащена магазином на пять патронов. В действительности таким магазином оснащается другая винтовка этого семейства — СВЛК-14М. СВЛК-14С была намеренно оставлена разработчиками однозарядной для сохранения максимальных кучности и дальности ведения огня. Приносим читателям свои извинения.
Василий Сычёв
https://nplus1.ru/news/2017/10/09/sniper