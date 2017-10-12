БМП-3 «Драгун» сдала экзамены

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Северный чел 12 Октября 2017 в 15:53:06
Как рассказали «Известиям» в военном ведомстве, научно-исследовательская работа, а также испытания обновленной БМП завершены. В концерне «Тракторные заводы» «Известиям» также сообщили, что БМП-3 «Драгун» с двигателем УТД-32Т готова к производству. Но от дальнейших комментариев отказались.
Эксперт в области бронетанковых вооружений Сергей Суворов рассказал «Известиям», что в Минобороны обсуждается несколько концепций развития боевых машин пехоты. Они предполагают установку на БМП-3 различных комплексов вооружения, активной и динамической защиты, а также систем боевого управления.
— На БМП-3 «Драгун» установлена дополнительная защита корпуса, стоит динамическая и активная защита «Штора», — сообщил эксперт. — Это привело к увеличению общей массы БМП с 18 до 21 т. Что потребовало создания для нее нового сверхмощного двигателя. При этом «Драгун» не только сохранил подвижность, свойственную БМП, но и возможность самостоятельно преодолевать водные препятствия.
До последнего времени боевые машины пехоты семейства БМП-3 комплектовались двигателями УТД-29 и УТД-32 мощностью от 500 до 660 л.с. Это атмосферные моторы, в конструкции которых нет турбин. Именно с такими двигателями БМП-3 закупались Минобороны России, поставлялись на экспорт в Грецию. Двигатель УТД-32Т имеет газотурбинный наддув, из-за чего мощность увеличена на 200 л.с. Это позволяет «Драгуну» развивать скорость на шоссе в 70, а на воде 10 км/ч.
На машину можно поставить три типа боевых модулей: стандартный для БМП-3 со 100-мм пушкой 2А70 и сопряженной с ней 30-мм автоматической пушкой 2А72 и 7,62-мм пулеметом ПКТМ. Либо 57-мм новейший автоматический необитаемый боевой модуль АУ-220 «Байкал» или орудие 125-мм. Подобный калибр на боевых машинах пехоты до этого не использовался и больше характерен для танков.
— Существование нескольких типов БМП-3 говорит о поиске новых концепций их применения на поле боя, — рассказал Сергей Суворов. — В Минобороны хотят видеть ее чуть ли не танком. С другой стороны, БМП — это машина пехоты и не должна идти впереди танков или вместо них. Она всего лишь средство доставки пехоты и ее огневой поддержки. Ее возможности должны быть шире БТР, она должна уметь бороться с танками, но главная задача все-таки подавлять те огневые средства, которые мешают пехоте идти вперед.
Аналитики американской научно-исследовательской корпорации RAND включили БМП-3 в список четырех самых мощных БМП в мире. По показателю удельной мощности двигателя «Драгун» превосходит все зарубежные боевые машины пехоты. У американского M2 Bradley в зависимости от модификации стоят моторы Cummins VTA-903T500 мощностью от 500 до 660 л.с. На итальянской БМП VCC-80 Dardo — 512-сильный турбодизель Fiat 6V MTCA, на французской колесной БМП VBCI — двигатель Renault D12D мощностью 550 л.с. Эксперты особо отметили повышенную огневую мощь, маневренность и показатели плавучести российской БМП.
Дмитрий Литовкин, Алексей Рамм
https://iz.ru/632639/dmitrii-litovkin-aleksei-ramm/super-bmp-sdala-ekzameny
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