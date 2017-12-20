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danilov 21 Декабря 2017 в 10:07:08
The Times
сообщает, что впервые за сотни лет ни один из крупных кораблей Королевского флота не находится на боевом дежурстве в акваториях мирового океана, из-за неисправностей или нехватки экипажей.
https://www.thetimes.co.uk/article/cutbacks-leave-britain-with-no-major-warships-overseas-nkqlsgfc7
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