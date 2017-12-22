Оборону Крыма усилили двумя дивизионами С-400

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danilov 23 Декабря 2017 в 19:45:45
- Два дивизиона зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" уже находятся в Крыму. Заняли места дислокации, приступили к опытному боевому дежурству. В ближайшее время, думаю, в первые дни после Нового года заступят на постоянное боевое дежурство, - цитирует Севостьянова РИА Новости.
Он напомнил, что ранее один из дислоцированных на полуострове зенитных ракетных полков уже получил систему С-400 "Триумф" и успешно несет боевое дежурство.
По словам Севостьянова, система противовоздушной обороны Крыма успешно развивается.
https://rg.ru/2017/12/22/reg-ufo/oboronu-kryma-usilili-dvumia-divizionami-s-400.html
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