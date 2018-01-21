Крупнейший новый военный корабль Ирана переломился на две части

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едридмадрид 21 Января 2018 в 16:06:23
При этом официально власти страны утверждают, что судно получило незначительные повреждения, передает Lenta.ru.
10 января фрегат Damavand ВМС Ирана в силу неблагоприятных погодных условий налетел на волнорез в Каспийском море, в портовом городе Бендер-Энзели. Высота волн в тот день достигала четырех метров.
Шестеро человек в результате инцидента оказались за бортом. Позже было сообщено о трех погибших моряках.
Иранские сетевые ресурсы 17 января распространили фотографию потерпевшего крушение фрегата. Судя по снимку, корабль за прошедшие дни не только не был снят с камней, но фактически частично погрузился в море, и, по всей видимости, затоплен в большей части корпуса. Более того, заметен явный перелом корпуса в кормовой части.
Фрегат имеет длину около 100 метров и водоизмещение 1300 тонн. В остав ВМС Ирана он вошел три года назад.
http://www.vesti.ru/m/doc.html?id=2978414
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