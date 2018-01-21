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Новости оружия
Крупнейший новый военный корабль Ирана переломился на две части
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едридмадрид 21 Января 2018 в 16:06:23
Крупнейший военный корабль Ирана — фрегат Дамаванд — переломился на две части. В начале месяца во время шторма в Каспийском море судно налетело на волнорез. Шесть человек оказались за бортом, трое моряков погибли, передает телеканал "Россия 24".

При этом официально власти страны утверждают, что судно получило незначительные повреждения, передает Lenta.ru.

10 января фрегат Damavand ВМС Ирана в силу неблагоприятных погодных условий налетел на волнорез в Каспийском море, в портовом городе Бендер-Энзели. Высота волн в тот день достигала четырех метров.
Шестеро человек в результате инцидента оказались за бортом. Позже было сообщено о трех погибших моряках.

Иранские сетевые ресурсы 17 января распространили фотографию потерпевшего крушение фрегата. Судя по снимку, корабль за прошедшие дни не только не был снят с камней, но фактически частично погрузился в море, и, по всей видимости, затоплен в большей части корпуса. Более того, заметен явный перелом корпуса в кормовой части.

Фрегат имеет длину около 100 метров и водоизмещение 1300 тонн. В остав ВМС Ирана он вошел три года назад.

http://www.vesti.ru/m/doc.html?id=2978414
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