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Новости оружия
Турция испытала собственные баллистические ракеты
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danilov 26 Марта 2018 в 13:38:34
В Турции прошли первые тесты баллистических ракет собственной разработки. Испытания признаны успешными, сообщило агентство Anadolu.

Тестовые пуски были произведены с полигона в Синопе. Целью испытаний стала оценка работы двигателей после отключения системы наведения. До конца 2018 года планируется провести еще как минимум два испытания ракет: наземный запуск с поражением подвижной цели и пуск с самолета.

Ракета Goktogan и Bozdogan созданы специалистами национального Совета по научно-техническим исследованиям и НИИ оборонной промышленности Турции. Впервые боеприпасы показали на военно-технической выставке IDEF-2017 в Стамбуле. Goktogan предназначена для поражения целей на малой и средней дальности, Bozdogan относится к классу дальних боеприпасов.

Завершение программы испытаний и запуск боеприпасов в серийное производство намечены на 2020 год.

https://rg.ru/2018/03/25/turciia-ispytala-sobstvennye-ballisticheskie-rakety.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 26.03.2018 в 16:04:02   # 668437
Турция испытала собственные баллистические ракеты купленные у России
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