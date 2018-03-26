Турция испытала собственные баллистические ракеты

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danilov 26 Марта 2018 в 13:38:34
Тестовые пуски были произведены с полигона в Синопе. Целью испытаний стала оценка работы двигателей после отключения системы наведения. До конца 2018 года планируется провести еще как минимум два испытания ракет: наземный запуск с поражением подвижной цели и пуск с самолета.
Ракета Goktogan и Bozdogan созданы специалистами национального Совета по научно-техническим исследованиям и НИИ оборонной промышленности Турции. Впервые боеприпасы показали на военно-технической выставке IDEF-2017 в Стамбуле. Goktogan предназначена для поражения целей на малой и средней дальности, Bozdogan относится к классу дальних боеприпасов.
Завершение программы испытаний и запуск боеприпасов в серийное производство намечены на 2020 год.
https://rg.ru/2018/03/25/turciia-ispytala-sobstvennye-ballisticheskie-rakety.html