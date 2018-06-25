Первый китайский самолет поставлен для вооруженных сил Казахстана

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danilov 25 Июня 2018 в 23:16:29
Самолет Y-8 - глубокая модернизация советских Ан-12.
Строящая самолет компания AVIC Xi'an Aircraft Industry сообщила, что это станет первой экспортной поставкой самолетов серии Y-8 в страну СНГ.
Самолет Y-8F200WA -- это средний по размеру среднемагистральный транспортный самолет, способный взлетать с покрытых гравием и заснеженных ВПП на высоте до 3 тыс метров над уровнем моря.
Производитель самолета с 1980-х годов экспортировал машины серии Y-8 в свыше 10 стран и регионов.
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Прометей89 25.06.2018 в 23:21:19 # 682723