Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Новости оружия
Первый китайский самолет поставлен для вооруженных сил Казахстана
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 25 Июня 2018 в 23:16:29
Сиань, 24 июня /Синьхуа/ -- Предназначенный для экспорта в Казахстан самолет Y-8F200WA завершил свой первый испытательный полет в аэропорту провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.



Самолет Y-8 - глубокая модернизация советских Ан-12.

Строящая самолет компания AVIC Xi'an Aircraft Industry сообщила, что это станет первой экспортной поставкой самолетов серии Y-8 в страну СНГ.

Самолет Y-8F200WA -- это средний по размеру среднемагистральный транспортный самолет, способный взлетать с покрытых гравием и заснеженных ВПП на высоте до 3 тыс метров над уровнем моря.

Производитель самолета с 1980-х годов экспортировал машины серии Y-8 в свыше 10 стран и регионов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Прометей89 25.06.2018 в 23:21:19   # 682723
летчики тоже из Китая ?
поощрить | покарать
  scenium 26.06.2018 в 00:45:49   # 682739
Карагандинские чёта както не поднялись в небо
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь