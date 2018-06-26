Американские F-35 не долетели до Израиля из-за технических проблем

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danilov 26 Июня 2018 в 13:34:56
По данным имеющимся в распоряжении ресурса Avia.pro, 3 американских истребителя F-35I «Adir», которые предполагалось передать на вооружение израильских ВВС, не смогли долететь до своего постоянного места базирования. Виной всему стала выявленная техническая неисправность, из-за которой истребителям пришлось совершить экстренную посадку на одной из военных авиабаз в Техасе.
Израильские средства массовой информации подтвердили подобные сведения, сославшись на тот факт, что поставка трёх истребителей пятого поколения F-35I «Adir» действительно была сорвана на неделю, однако ни в Министерстве обороны США, ни в Министерстве обороны Израиля причины и обстоятельства технической неисправности не называются.
Независимые эксперты в свою очередь высказали предположение о том, что виной всем могла стать одна из почти тысячи выявленных технических недоработок в этом самолёте, около 10% из которых серьёзно влияют на безопасность совершаемых полётов.
На сегодняшний день на вооружении ВВС Израиля находится 12 истребителей F-35I «Adir», а в перспективах количество этих боевых самолётов может значительно возрасти.
Ранее уже сообщалось о том, что ВВС США лишились своего первого истребителя F-35, который во время тренировочного полёта неожиданно загорелся, виной чему стал неправильно закреплённый на электрических проводах хомут, в результате чего самолёту был причинён ущерб на 2 млн. долларов.
http://avia.pro/news/amerikanskie-f-35-ne-doleteli-do-izrailya-iz-za-tehnicheskih-problem
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