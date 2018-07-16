Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Новости оружия
Пентагон договорился о закупке крупнейшей партии F-35
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Июля 2018 в 15:28:57
ВАШИНГТОН, 16 июля 2018, 04:33 — REGNUM Компания Lockheed Martin поставит американскому оборонному ведомству 141 истребитель F-35. Об этом со ссылкой на источник в Пентагоне сообщает издание Defense News.

В минобороны США уточнили, что договоренность о закупке у Lockheed Martin 11-й партии боевых машин находится на «финальной стадии согласования». Речь идет о самой крупной партии за период сотрудничества производителя и военного ведомства.

Сумма контракта и стоимость одной машины станут известны после подписания договора.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года президент США Дональд Трамп раскритиковал стоимость контракта на производство компанией Lockheed Martin истребителей F-35. В феврале 2017 года в Пентагоне заявили, что самолет может подешеветь до $80 млн.

Подробности: https://regnum.ru/news/2448624.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пермяк 16.07.2018 в 15:59:49   # 685670
А что, F-35 уже стали истребителями?
Вроде раньше были бомберами, потом истребитель-бомбер, теперь истребитель?
Даёшь каждой армии стран НАТО по 100 истребителей F -35 !
поощрить | покарать
  Viktor11 16.07.2018 в 16:55:23   # 685672
Брали бы лучше "СУшки" не позорились бы
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь