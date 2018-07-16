Пентагон договорился о закупке крупнейшей партии F-35

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danilov 16 Июля 2018 в 15:28:57
В минобороны США уточнили, что договоренность о закупке у Lockheed Martin 11-й партии боевых машин находится на «финальной стадии согласования». Речь идет о самой крупной партии за период сотрудничества производителя и военного ведомства.
Сумма контракта и стоимость одной машины станут известны после подписания договора.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года президент США Дональд Трамп раскритиковал стоимость контракта на производство компанией Lockheed Martin истребителей F-35. В феврале 2017 года в Пентагоне заявили, что самолет может подешеветь до $80 млн.
Подробности: https://regnum.ru/news/2448624.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вроде раньше были бомберами, потом истребитель-бомбер, теперь истребитель?
Даёшь каждой армии стран НАТО по 100 истребителей F -35 !