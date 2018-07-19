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Новости оружия
От «Посейдона» до «Сармата»
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danilov 19 Июля 2018 в 16:44:15
Комментарии, по рейтингу, по дате
  HypeMan 19.07.2018 в 18:21:34   # 686215

Теперь понятно зачем Россия избавляется от американских трежерис.
На какой год делаем ставку?
В этом году начнётся супербитва или в следующем?
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  stasik02 19.07.2018 в 19:51:14   # 686247
Цитата: HypeMan от 19.07.2018 18:21:34

Теперь понятно зачем Россия избавляется от американских трежерис.
На какой год делаем ставку?
В этом году начнётся супербитва или в следующем?


Когда американцы своей ракетой ёбнут по твоим родителям, и когда их кишки будут весить на заборе, я посмотрю, как ты будешь ставки делать!!!
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  Zoggyla 19.07.2018 в 20:06:36   # 686250
Цитата: stasik02 от 19.07.2018 19:51:14
Цитата: HypeMan от 19.07.2018 18:21:34

Теперь понятно зачем Россия избавляется от американских трежерис.
На какой год делаем ставку?
В этом году начнётся супербитва или в следующем?


Когда американцы своей ракетой ёбнут по твоим родителям, и когда их кишки будут весить на заборе, я посмотрю, как ты будешь ставки делать!!!
не скули, тебе этого все равно не увидеть.
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  HypeMan 19.07.2018 в 20:21:20   # 686252
Цитата: stasik02 от 19.07.2018 19:51:14
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Когда американцы своей ракетой ёбнут по твоим родителям, и когда их кишки будут весить на заборе, я посмотрю, как ты будешь ставки делать!!!



Стасик-пи д@ расик, у тебя то зубы все на месте?
Клыки остались ещё?
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