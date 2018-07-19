От «Посейдона» до «Сармата»

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danilov 19 Июля 2018 в 16:44:15
Комментарии, по рейтингу, по дате
Теперь понятно зачем Россия избавляется от американских трежерис.
На какой год делаем ставку?
В этом году начнётся супербитва или в следующем?
Цитата: HypeMan от 19.07.2018 18:21:34
Теперь понятно зачем Россия избавляется от американских трежерис.
На какой год делаем ставку?
В этом году начнётся супербитва или в следующем?
Теперь понятно зачем Россия избавляется от американских трежерис.
На какой год делаем ставку?
В этом году начнётся супербитва или в следующем?
Когда американцы своей ракетой ёбнут по твоим родителям, и когда их кишки будут весить на заборе, я посмотрю, как ты будешь ставки делать!!!
Цитата: stasik02 от 19.07.2018 19:51:14не скули, тебе этого все равно не увидеть.
Когда американцы своей ракетой ёбнут по твоим родителям, и когда их кишки будут весить на заборе, я посмотрю, как ты будешь ставки делать!!!
Цитата: HypeMan от 19.07.2018 18:21:34
Теперь понятно зачем Россия избавляется от американских трежерис.
На какой год делаем ставку?
В этом году начнётся супербитва или в следующем?
Теперь понятно зачем Россия избавляется от американских трежерис.
На какой год делаем ставку?
В этом году начнётся супербитва или в следующем?
Когда американцы своей ракетой ёбнут по твоим родителям, и когда их кишки будут весить на заборе, я посмотрю, как ты будешь ставки делать!!!
Цитата: stasik02 от 19.07.2018 19:51:14
Когда американцы своей ракетой ёбнут по твоим родителям, и когда их кишки будут весить на заборе, я посмотрю, как ты будешь ставки делать!!!
Цитата: HypeMan от 19.07.2018 18:21:34
Теперь понятно зачем Россия избавляется от американских трежерис.
На какой год делаем ставку?
В этом году начнётся супербитва или в следующем?
Теперь понятно зачем Россия избавляется от американских трежерис.
На какой год делаем ставку?
В этом году начнётся супербитва или в следующем?
Когда американцы своей ракетой ёбнут по твоим родителям, и когда их кишки будут весить на заборе, я посмотрю, как ты будешь ставки делать!!!
Стасик-пи д@ расик, у тебя то зубы все на месте?
Клыки остались ещё?