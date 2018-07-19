От «Посейдона» до «Сармата»

Цитата: HypeMan от



Теперь понятно зачем Россия избавляется от американских трежерис.

На какой год делаем ставку?

В этом году начнётся супербитва или в следующем? Теперь понятно зачем Россия избавляется от американских трежерис.На какой год делаем ставку?В этом году начнётся супербитва или в следующем?

Когда американцы своей ракетой ёбнут по твоим родителям, и когда их кишки будут весить на заборе, я посмотрю, как ты будешь ставки делать!!!