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Новости оружия
Стало известно о смене орбиты российскими военными спутниками
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danilov 01 Августа 2018 в 17:33:03
Российские военные спутники-инспекторы продолжают маневрировать на орбитах, заявил американский астрофизик Джонатан Макдауэлл, наблюдающий за космическими объектами.

Спутниками-инспекторами называют космические аппараты, имеющие возможность перемещения по орбите и наблюдения или иного типа взаимодействия с другими спутниками.

«С 27 июня по 19 июля спутник «Космос-2519» провел серию запусков двигателей, которые изменили его орбиту с параметрами 644 на 659 километров до 318 на 664 километров. Космический аппарат «Космос-2521», похоже, сделал маневр 20 июля, чтобы перейти с орбиты с параметрами 346 на 362 километров до 292 на 348 километров», – передает РИА «Новости» слова исследователя.

При этом Макдауэлл отметил, что спутник «Космос-2523» не изменял орбиту с октября 2017 года.

Напомним, в октябре 2017 года и.о. гендиректора Центра им. Хруничева Алексей Варочко сообщил, что ракету-носитель тяжелого класса «Протон-М» со вторым военным спутником связи «Благовест» запустят с космодрома Байконур 25 декабря.

19 апреля запущенный с Байконура второй «Благовест» также был выведен на целевую орбиту.

https://vz.ru/news/2018/8/1/935109.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 01.08.2018 в 19:03:56   # 687931
Да там столько мусора хочешь не хочешь маневрировать нужно,а так зачесалось у них одно причинное место.Имею в виду партнеров как ВВП их зовет.
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  arhar 01.08.2018 в 22:29:44   # 687945
очень похоже на то, что людей просто убрали...
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