Китай провёл успешное испытание гиперзвукового летательного аппарата

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danilov 06 Августа 2018 в 14:30:32
Отмечается, что испытание прошло на одном из полигонов на северо-западе Китая.
Аппарат находился в воздухе десять минут и совершил манёвры на высоте 30 км.
По данным издания, аппарат способен доставлять ядерные боеголовки.
China has successfully tested its first waverider hypersonic flight vehicle, a weapon that can carry nuclear warheads and break through any current generation anti-missile defense system due to its high speed and unpredictable trajectory. https://t.co/M6rRHT53eH pic.twitter.com/OXzp4R4U5Y— Global Times (@globaltimesnews) 6 августа 2018 г.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Если бы эти твари остановились, когда мы взяли курс на разоружение и начали вывод войск из Европы, не стали продвигать НАТО на восток, и размещать свои системы ПРО у наших границ, то за эти тридцать лет вполне возможно на земле уже было достигнуто процветание.