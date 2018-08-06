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Новости оружия
Китай провёл успешное испытание гиперзвукового летательного аппарата
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danilov 06 Августа 2018 в 14:30:32
Об этом сообщает издание Global Times.
Отмечается, что испытание прошло на одном из полигонов на северо-западе Китая.
Аппарат находился в воздухе десять минут и совершил манёвры на высоте 30 км.
По данным издания, аппарат способен доставлять ядерные боеголовки.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пермяк 06.08.2018 в 15:22:49   # 688459
Пиндосы открыли ящик пандоры.
Если бы эти твари остановились, когда мы взяли курс на разоружение и начали вывод войск из Европы, не стали продвигать НАТО на восток, и размещать свои системы ПРО у наших границ, то за эти тридцать лет вполне возможно на земле уже было достигнуто процветание.
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