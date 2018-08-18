Новый истребитель-перехватчик МиГ-41 сможет выполнять задачи в космосе

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danilov 18 Августа 2018 в 09:54:47
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя корпорации Илью Тарасенко, сейчас ведутся интенсивные работы по созданию этой машины. Стало известно, что скоро информация о ней будет представлена общественности.
"Это не мифический проект, он для "МиГ" давнишний. Мы - основоположники этого проекта", - сказал Илья Тарасенко.
МиГ-41 должен заменить истребитель-перехватчик МиГ-31, который был принят на вооружение в 1981 году. Его жизненный цикл, по мнению собеседника агентства, "идет к завершению в ближайшие 10 лет".
Работы над концепцией новейшего самолета ведутся в инициативном порядке. "Надеюсь, в ближайшее время мы уже выйдем на НИОКРовские работы. При условии появления заказа от Министерства обороны мы начнем полноценную разработку и поставку в середине 2020-х годов этого самолета ", - отметил Илья Тарасенко.
По его словам, это совершенно новый в технологическом плане самолет, способный выполнять задачи в космосе.
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Цитата: kanat7782 от 18.08.2018 15:29:19
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