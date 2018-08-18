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Новости оружия
Новый истребитель-перехватчик МиГ-41 сможет выполнять задачи в космосе
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danilov 18 Августа 2018 в 09:54:47
Новейший истребитель-перехватчик пятого поколения разрабатывают сотрудники корпорация "МиГ". Речь идет о самолете МиГ-41.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя корпорации Илью Тарасенко, сейчас ведутся интенсивные работы по созданию этой машины. Стало известно, что скоро информация о ней будет представлена общественности.

"Это не мифический проект, он для "МиГ" давнишний. Мы - основоположники этого проекта", - сказал Илья Тарасенко.

МиГ-41 должен заменить истребитель-перехватчик МиГ-31, который был принят на вооружение в 1981 году. Его жизненный цикл, по мнению собеседника агентства, "идет к завершению в ближайшие 10 лет".

Работы над концепцией новейшего самолета ведутся в инициативном порядке. "Надеюсь, в ближайшее время мы уже выйдем на НИОКРовские работы. При условии появления заказа от Министерства обороны мы начнем полноценную разработку и поставку в середине 2020-х годов этого самолета ", - отметил Илья Тарасенко.
По его словам, это совершенно новый в технологическом плане самолет, способный выполнять задачи в космосе.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 18.08.2018 в 13:21:47   # 690363
Отличная новость. ВПК двигатель прогресса, а если бы не было коррупции ??
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  kanat7782 18.08.2018 в 15:29:19   # 690379
Эта гонка вооружений загубит экономику России...
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  звукач 18.08.2018 в 18:22:57   # 690396
в джедаи где записыватся?
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  Hairless 18.08.2018 в 19:49:52   # 690398
Цитата: kanat7782 от 18.08.2018 15:29:19
Эта гонка вооружений загубит экономику России...

Отсутствие средств защиты загубит Россию намного раньше
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