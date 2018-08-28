В России пройдут крупнейшие со времен Брежнева военные учения

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danilov 28 Августа 2018 в 17:44:22
«Они в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее», — сказал Шойгу.
По его словам, маневры под названием «Восток-2018» пройдут с 11 по 15 сентября почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов. В них примут участие Тихоокеанский и Северный флоты, будут полностью задействованы ВДВ.
«Представьте себе, что одновременно в движении в работе находятся 36 тысяч единиц военной техники — это танки, БТР, БМП, и все это, естественно, проверяется в условиях, максимально приближенных к боевым», — отметил глава военного ведомства.
Помимо российских военнослужащих, в одном из этапов учений примут участие подразделения Китая и Монголии.
https://lenta.ru/news/2018/08/28/y4eniya/
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