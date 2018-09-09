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Новости оружия
В США представили проект перехватчика российских гиперзвуковых ракет
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danilov 09 Сентября 2018 в 00:42:55
Американское оборонно-исследовательское агентство DARPA представило концепт перехватчика Glide Breaker, который, как предполагается, будет способен бороться с российским и китайским гиперзвуковым оружием, сообщает издание The Drive.



Американские военные особенно обеспокоены новейшим гиперзвуковым российским оружием, в частности, ракетными комплексами "Авангард" и "Кинжал".

Кроме того, они опасаются и Китая, который также ведет активные разработки гиперзвукового вооружения.

Как отмечает издание, DARPA объявила о старте разработки и показала концепт перехватчика на выставке D60, проходившей с 5 по 7 сентября в США и приуроченной к 60-летию агентства.

По словам разработчиков, Glide Breaker — это летательный аппарат небольшого размера, который будет уничтожать гиперзвуковые ракеты противника так называемым кинетическим перехватом, что подразумевает его прямое попадание в цель. Кинетический перехват не предполагает отдельной боевой части, а поражение цели происходит с помощью всего корпуса аппарата.

"Цель программы Glide Breaker заключается в том, чтобы расширить возможности Соединенных Штатов по защите от сверхзвукового оружия и всех классов гиперзвуковых угроз", — говорилось в заявлении DARPA. Однако более детального устройства нового аппарата в агентстве не представили.

https://ria.ru/world/20180908/1528081322.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DNK 09.09.2018 в 06:18:05   # 692867
Сложно технически, затратно по деньгам.
Но выход есть)) снимут в голливуде кино, типа того как по Луне катались на авто...а бюджет распилят коррпорации
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