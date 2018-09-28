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Новости оружия
Индия решила подписать с Россией соглашение о приобретении С-400
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danilov 28 Сентября 2018 в 11:21:42
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 сентября. /ТАСС/. Индия решила подписать соглашение с РФ о приобретении зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 на сумму $5,43 млрд. Об этом сообщает в четверг газета The Economic Times со ссылкой на источники.

По этой информации, такое решение было принято в ходе заседания правительственного комитета по безопасности в преддверии визита в Нью-Дели президента России Владимира Путина.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало, указывает издание.

2 июля Совет по оборонным закупкам Индии одобрил соглашение о приобретении у России ЗРС.

Такое решение вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику.

ТАСС

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