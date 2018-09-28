Индия решила подписать с Россией соглашение о приобретении С-400

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danilov 28 Сентября 2018 в 11:21:42
По этой информации, такое решение было принято в ходе заседания правительственного комитета по безопасности в преддверии визита в Нью-Дели президента России Владимира Путина.
Официального подтверждения этой информации пока не поступало, указывает издание.
2 июля Совет по оборонным закупкам Индии одобрил соглашение о приобретении у России ЗРС.
Такое решение вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику.
ТАСС
А Трамп позавчера назвал Индию другом.
India to continue buying Iran oil despite Trump
Индия решила (несколько дней назад сообщалось что перестанут) продолжать закупать нефть у Ирана, несмотря на угрозы Трампа
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