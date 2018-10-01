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Новости оружия
Казахстан купил у Китая транспортный самолет для Нацгвардии
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danilov 01 Октября 2018 в 14:03:58
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KzPatriot 01.10.2018 в 14:13:39   # 696098
Старый добрый АН-12 в китайском исполнении
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  КЕДЫ 01.10.2018 в 14:20:19   # 696099
Точно похож! Когда служил видел такой самолет.
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  Zoggyla 01.10.2018 в 15:10:56   # 696105
АН-12БК
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