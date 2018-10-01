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Казахстан купил у Китая транспортный самолет для Нацгвардии
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danilov 01 Октября 2018 в 14:03:58
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KzPatriot
01.10.2018 в 14:13:39
# 696098
Старый добрый АН-12 в китайском исполнении
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КЕДЫ
01.10.2018 в 14:20:19
# 696099
Точно похож! Когда служил видел такой самолет.
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Zoggyla
01.10.2018 в 15:10:56
# 696105
АН-12БК
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