«Калашников» показал новую боевую роботизированную станцию

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danilov 02 Октября 2018 в 11:59:19
Концерн «Калашников» на международной выставке «Армия-2018» представил автоматическую станцию управления оружием под контролем боевого искусственного интеллекта. Она может функционировать в режиме боевого дистанционно управляемого модуля, предоставляя оператору автомат распознавания и подсветки целей, автомат сопровождения наземных, воздушных и морских целей, баллистический вычислитель.
При этом оружие снабжено системой гиростабилизации, позволяющей вести огонь в движении, и двухспектральной оптикой, которая позволяет использовать комплекс в любое время суток и условиях ограниченной видимости. Под управлением боевого искусственного интеллекта станция может успешно выполнять задачи без оператора-человека. Боевой искусственный интеллект выполняет функции обнаружения и распознавания целей, определяет приоритеты в последовательности поражения, отдает команды автомату сопровождения и принимает решение об открытии огня.
Искусственный интеллект построен на основе искусственных нейронных сетей, и может до обучаться в процессе работы. В видео представлен один из режимов работы, в котором станция сканирует сектор оперативного пространства, распознает угрожающие объекты, указывает тип объекта (человек или машина), принимает решение о необходимом количестве выстрелов для гарантированного уничтожения и осуществляет поражение. Станции устанавливаются как стационарно, так и на технике, и могут объединяться в единую сеть для согласованных действий, например таких, как охрана периметра.
Станция способна самостоятельно принимать решение об исключении из сектора поражения объектов, не представляющих опасность, например, животных, что минимизирует вероятность их поражения. Искусственный интеллект с автоматом сопровождения совместим со всеми боевыми модулями концерна Калашников. Оснащение подобными станциями важных объектов позволяет исключить человеческий фактор, такой, как потеря бдительности и усталость и не подвергать риску личный состав.
https://kalashnikov.media/video/technology/demonstratsiya-raboty-sistemy-avtomaticheskogo-upravlenie-ognem
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