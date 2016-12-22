Самые эффектные снимки агентства Associated Press за 2016 год



Турецкие военнослужащие, восставшие против президентства Реджепа Тайипа Эрдогана, на площади Таксим во время попытки государственного переворота в стране 16 июля.

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Мигранты из Эритреи прыгают в воду из переполненной лодки во время спасательной операции в Средиземном море.

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Члены сборной Франции по синхронному плаванию ныряют в бассейн во время тренировочной сессии квалификационного турнира перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро.

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16-летняя жительница Венесуэлы Мэдели Васкес кормит грудью сына в очереди за едой у супермаркета в Каракасе.

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Лидер Партии независимости Соединенного Королевства Великобритании Найджел Фараж позирует фотографам на вечеринке Leave.EU в Лондоне, организованной после референдума о членстве Британии в Евросоюзе.

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Жительница Испании наблюдает за фотосессией мужчины в костюме единорога во время гей-парада в Мадриде.

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Индийский крестьянин молится около туши дикого азиатского слона в Амгаоне. Слон погиб от удара током, случайно наступив на оголенный электрический провод.

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Сирийская женщина с детьми прячется от ливня в ящике по дороге из Турции на греческий остров Хиос.

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Члены кастельерского объединения Vella de Xiquets de Valls на 26-м чемпионате человеческих башен в Таррагоне (Испания).

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Мужчина перед танком на въезде в аэропорт Ататюрка во время попытки государственного переворота в Стамбуле.

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Турецкие граждане избивают солдат, принимавших участие в попытке государственного переворота в Турции.

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Монахини приветствуют Папу Римского Франциска на площади Святого Петра по случаю юбилейной аудиенции в Ватикане.

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Сойка выклевывает зерна кукурузы. Окраина Новогрудка в 150 километрах к западу от столицы Белоруссии.

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Семилетняя Диана выглядывает из-за занавеса перед стартом детского конкурса «Мисс Румыния Pole Dance», который проводился накануне Мирового чемпионата по спортивным танцам на пилоне.

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Американская актриса Бри Ларсон с «Оскаром» за лучшую женскую роль в фильме «Комната».

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Британская модель Лили Дональдсон, американские модели Тэйлор Хилл и Марта Хант и бразильские модели Андриана Лима и Алессандра Амбросио принимают аплодисменты на ежегодном показе мод Victoria's Secret в Grand Palais в Париже.

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Бык перепрыгивает через толпу под конец второго забега на фестивале Сан-Фермин в Памплоне.

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Французский полицейский во время столкновений с демонстрантами, протестующими против трудовой реформы, предполагающей увеличение еженедельного количества рабочих часов.

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Пожар в самом крупном лагере мигрантов во Франции, расположенном близ Кале.

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Лев в украинском зоопарке.

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Работники венесуэльской больницы устраняют последствия ноябрьского наводнения, вызванного проливным дождем.

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19 декабря журналисты и посетители выставки в Галерее современного искусства в Анкаре. В этот день 22-летний офицер полиции Мевлют Мерт Алтынташ на глазах у посетителей мероприятия и журналистов расстрелял российского посла Андрея Карлова.

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Житель Уанты (Перу) несет на плечах гроб с останками родственника, убитого партизанами маоистской организации «Сендеро Луминосо» более двадцати лет назад.

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