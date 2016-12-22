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Самые эффектные снимки агентства Associated Press за 2016 год
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GoodZone 22 Декабря 2016 в 15:01:40

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  MrX 22.12.2016 в 15:19:41   # 568315
Льва кажется в желто-синий цвет пытались покрасить
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  Карл Зайцев 22.12.2016 в 15:30:09   # 568320
лев дерзкий
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  KAN13 22.12.2016 в 15:36:17   # 568322

Старый , бывалый морда в шрамах .
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  Zhycie est 22.12.2016 в 15:39:29   # 568323
Что тётя делает в шкафу?
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  Денис222 22.12.2016 в 16:16:58   # 568338
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  Лысый 22.12.2016 в 16:21:29   # 568341
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