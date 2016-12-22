Самые эффектные снимки агентства Associated Press за 2016 год

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GoodZone 22 Декабря 2016 в 15:01:40
Турецкие военнослужащие, восставшие против президентства Реджепа Тайипа Эрдогана, на площади Таксим во время попытки государственного переворота в стране 16 июля.940x630
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Мигранты из Эритреи прыгают в воду из переполненной лодки во время спасательной операции в Средиземном море.940x630
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Члены сборной Франции по синхронному плаванию ныряют в бассейн во время тренировочной сессии квалификационного турнира перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро.862x630
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16-летняя жительница Венесуэлы Мэдели Васкес кормит грудью сына в очереди за едой у супермаркета в Каракасе.940x630
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Лидер Партии независимости Соединенного Королевства Великобритании Найджел Фараж позирует фотографам на вечеринке Leave.EU в Лондоне, организованной после референдума о членстве Британии в Евросоюзе.940x630
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Жительница Испании наблюдает за фотосессией мужчины в костюме единорога во время гей-парада в Мадриде.940x630
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Индийский крестьянин молится около туши дикого азиатского слона в Амгаоне. Слон погиб от удара током, случайно наступив на оголенный электрический провод.940x630
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Сирийская женщина с детьми прячется от ливня в ящике по дороге из Турции на греческий остров Хиос.940x630
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Члены кастельерского объединения Vella de Xiquets de Valls на 26-м чемпионате человеческих башен в Таррагоне (Испания).940x630
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Мужчина перед танком на въезде в аэропорт Ататюрка во время попытки государственного переворота в Стамбуле.940x630
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Турецкие граждане избивают солдат, принимавших участие в попытке государственного переворота в Турции.940x630
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Монахини приветствуют Папу Римского Франциска на площади Святого Петра по случаю юбилейной аудиенции в Ватикане.940x630
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Сойка выклевывает зерна кукурузы. Окраина Новогрудка в 150 километрах к западу от столицы Белоруссии.601x630
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Семилетняя Диана выглядывает из-за занавеса перед стартом детского конкурса «Мисс Румыния Pole Dance», который проводился накануне Мирового чемпионата по спортивным танцам на пилоне.940x630
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Американская актриса Бри Ларсон с «Оскаром» за лучшую женскую роль в фильме «Комната».940x630
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Британская модель Лили Дональдсон, американские модели Тэйлор Хилл и Марта Хант и бразильские модели Андриана Лима и Алессандра Амбросио принимают аплодисменты на ежегодном показе мод Victoria's Secret в Grand Palais в Париже.940x630
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Бык перепрыгивает через толпу под конец второго забега на фестивале Сан-Фермин в Памплоне.940x630
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Пожар в самом крупном лагере мигрантов во Франции, расположенном близ Кале.940x630
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19 декабря журналисты и посетители выставки в Галерее современного искусства в Анкаре. В этот день 22-летний офицер полиции Мевлют Мерт Алтынташ на глазах у посетителей мероприятия и журналистов расстрелял российского посла Андрея Карлова.940x630
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Карл Зайцев 22.12.2016 в 15:30:09 # 568320
Старый , бывалый морда в шрамах .
Zhycie est 22.12.2016 в 15:39:29 # 568323
Цитата: Zhycie est от 22.12.2016 15:39:29
Что тётя делает в шкафу?
Что тётя делает в шкафу?
В Нарнию собралась...
Цитата: Zhycie est от 22.12.2016 15:39:29
Что тётя делает в шкафу?
Что тётя делает в шкафу?
Прячется от дождя. Написано же!