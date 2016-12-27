Зачем японки берут оружие и уходят в лес

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GoodZone 27 Декабря 2016 в 11:59:08
По данным японской Национальной охотничьей ассоциации, в стране осталось только 105 тысяч зарегистрированных охотников, причем около 70 тысяч — давно на пенсии.
Времена, когда японцы не могли вообразить женщину на охоте, давно прошли. Даже Национальная охотничья ассоциация завела на своем сайте раздел, в котором охотницы делятся впечатлениями.
Менее чем за двадцать лет число оленей в японских лесах увеличилось с 400 тысяч до 3 миллионов, и только охотники помогают сдерживать рост их поголовья.
Японское министерство сельского хозяйство подсчитало, что из-за оленей, кабанов, обезьян и птиц фермеры каждый год теряют 23 миллиарда иен (около 170 миллионов долларов).
Добыча идёт на приготовление пищи. Охота часто напрямую связана с работой охотников. Вместе с мужем охотница содержит семейный ресторан. Она готовит и подает блюда из своей добычи посетителям. Детьми занимается её муж.
Сообщества охотников и местные власти надеются заинтересовать в этом нетрадиционном занятии побольше женщин. Они рекламируют охоту в соцсетях и организуют курсы.
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https://lenta.ru/photo/2016/12/27/huntress/#0