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Зачем японки берут оружие и уходят в лес
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GoodZone 27 Декабря 2016 в 11:59:08
В Японии охота всегда была сугубо мужским занятием. Традиция запрещала охотникам даже разговаривать с женщинами перед походом в лес: считалось, что это приносит неудачу. О том, чтобы взять их с собой, и речи не шло. Теперь все иначе. Люди переселяются в города, села пустеют, и следить за популяцией животных становится некому. В такой ситуации не до суеверий. Фермеры рады каждому, кто помогает справиться с расплодившимися кабанами и оленями, и давно не удивляются, повстречав в лесу японку с охотничьим ружьем. Репортер Reuters Томас Питер отправился на промысел с японскими охотницами.

По данным японской Национальной охотничьей ассоциации, в стране осталось только 105 тысяч зарегистрированных охотников, причем около 70 тысяч — давно на пенсии.

Времена, когда японцы не могли вообразить женщину на охоте, давно прошли. Даже Национальная охотничья ассоциация завела на своем сайте раздел, в котором охотницы делятся впечатлениями.

Менее чем за двадцать лет число оленей в японских лесах увеличилось с 400 тысяч до 3 миллионов, и только охотники помогают сдерживать рост их поголовья.

Японское министерство сельского хозяйство подсчитало, что из-за оленей, кабанов, обезьян и птиц фермеры каждый год теряют 23 миллиарда иен (около 170 миллионов долларов).

Добыча идёт на приготовление пищи. Охота часто напрямую связана с работой охотников. Вместе с мужем охотница содержит семейный ресторан. Она готовит и подает блюда из своей добычи посетителям. Детьми занимается её муж.

Сообщества охотников и местные власти надеются заинтересовать в этом нетрадиционном занятии побольше женщин. Они рекламируют охоту в соцсетях и организуют курсы.


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https://lenta.ru/photo/2016/12/27/huntress/#0
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 27.12.2016 в 12:24:32   # 569294
Почему кабаны у нас так не плодятся? Японцам надо организовывать сафари туры на оленей, очень быстро всех повыбивают.
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  Black_chi 27.12.2016 в 12:32:43   # 569300
где у них там столько лесов?
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