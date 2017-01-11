Кот Синдбад, шерсть которого весит больше, чем он сам

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danilov 11 Января 2017 в 15:35:34
Когда этот "меховой ковер" весом в 3 килограмма постригли, оказалось, что шерсть весит гораздо больше самого кота. Более того, задние ноги атрофировались, так как кот почти не ходил.
Привести в порядок Синдбада было не просто, но он не сопротивлялся и терпел несколько часов. Теперь кота приютили, и он по-прежнему остается милым и добрым, несмотря на то, что бывший хозяин не уделял ему достаточно внимания.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вот только, судя по выражению мордашки, он не очень-таки всем доволен)))
bozon house 11.01.2017 в 16:13:40 # 572414
Цитата: Лысый от 11.01.2017 16:09:19+98
Чем особенен персидский код?
Чем особенен персидский код?
Иран, Телефонный код
Цитата: Xrustalka от 11.01.2017 16:20:56
А откуда этот котэ вообще (о котором статейка)?)
А откуда этот котэ вообще (о котором статейка)?)
Из Чикаго. Тынц.
Вот его Инстаграм.
Девочка очень плохо "мылась". Персикового цвета. Необщительная.
А кот молодчик, всегда ухоженный был. Белый, очень красивый. Приколист ещё тот)
bozon house 11.01.2017 в 17:09:12 # 572428
Цитата: Vrangel от 11.01.2017 16:52:02
У меня были персы.
Девочка очень плохо "мылась". Персикового цвета. Необщительная.
А кот молодчик, всегда ухоженный был. Белый, очень красивый. Приколист ещё тот)
У меня были персы.
Девочка очень плохо "мылась". Персикового цвета. Необщительная.
А кот молодчик, всегда ухоженный был. Белый, очень красивый. Приколист ещё тот)