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Кот Синдбад, шерсть которого весит больше, чем он сам
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danilov 11 Января 2017 в 15:35:34
Знакомьтесь, это Синдбад, персидский код, покрытый двумя килограммами спутанной шерсти. Он жил у пожилого человека, который не был в состоянии заботиться себе, тем более о своем коте. Работник жилищной службы, увидев, во что превратился кот, немедленно отдал его в приют.

Когда этот "меховой ковер" весом в 3 килограмма постригли, оказалось, что шерсть весит гораздо больше самого кота. Более того, задние ноги атрофировались, так как кот почти не ходил.

Привести в порядок Синдбада было не просто, но он не сопротивлялся и терпел несколько часов. Теперь кота приютили, и он по-прежнему остается милым и добрым, несмотря на то, что бывший хозяин не уделял ему достаточно внимания.


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Fotinij 11.01.2017 в 15:54:13   # 572395
Даже представлять не хочу, как он вонял, в таком валенке. Жуть! Бедная зверюшка.
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  старик 11.01.2017 в 15:55:28   # 572399
Коты вроде сами за собой ухаживают, а этот что инвалид?
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  Максимыч 11.01.2017 в 16:00:05   # 572401
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  Xrustalka 11.01.2017 в 16:00:07   # 572402
Молодцы, что позаботились и приютили котейку!
Вот только, судя по выражению мордашки, он не очень-таки всем доволен)))
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  Pavlo 11.01.2017 в 16:02:16   # 572405
Да там минимум 1 кг какулек было сто пудов. навряд ли за такой кошмой было отверстие для нужд кота)
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  Лялька 11.01.2017 в 16:05:54   # 572407
Страшный кот какой! Даже стриженый ...
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  Likalika 11.01.2017 в 16:06:02   # 572408
Господин админ отправляла утром видео на ваше рассмотрение, где оно? эта новость с котом интереснее по Вашему мнению?))))
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  Лысый 11.01.2017 в 16:09:19   # 572409
Чем особенен персидский код?
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  bozon house 11.01.2017 в 16:13:40   # 572414
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  Likalika 11.01.2017 в 16:16:38   # 572416
оставляю эту красоту здесь))
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  Xrustalka 11.01.2017 в 16:20:56   # 572418
А откуда этот котэ вообще (о котором статейка)?)
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  Лысый 11.01.2017 в 16:28:01   # 572419
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  Vrangel 11.01.2017 в 16:52:02   # 572422
У меня были персы.
Девочка очень плохо "мылась". Персикового цвета. Необщительная.
А кот молодчик, всегда ухоженный был. Белый, очень красивый. Приколист ещё тот)
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  bozon house 11.01.2017 в 17:09:12   # 572428
Цитата: Vrangel от 11.01.2017 16:52:02
У меня были персы.
Девочка очень плохо "мылась". Персикового цвета. Необщительная.
А кот молодчик, всегда ухоженный был. Белый, очень красивый. Приколист ещё тот)
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  GoodZone 11.01.2017 в 17:21:10   # 572433
Если у тебя частный дом то, самая лучшая кошка - это ОВЧАРКА!!! дом под охраной, умные, обучаемые, с шерстью проблем нет, и проблем с котами нет тоже...
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