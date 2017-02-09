Втроем с собакой на 16 квадратах

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danilov 09 Февраля 2017 в 13:54:27
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— Обзаведясь участком и начав строительство коттеджа, я довольно быстро понял, что делаю что-то не так. Тогда мы жили на съемной квартире в Сухарево и отдавали $350 в месяц плюс платили «коммуналку». От дома до участка километров 40. Это время и деньги. На бензин уходило до $150 в месяц. Подумалось: к чему все эти расходы, если у нас уже есть своя земля? Почему бы не построить компактный домик, который впоследствии может стать гостевым, переселиться туда и тем самым экономить каждый месяц до $500? И, живя на участке, можно не спеша достраивать коттедж мечты, — рассказывает предысторию появления своего микродома Виктор Оскирко.
После тщательного изучения темы в интернете был найден и взят за основу проект немецкого архитектора, предложившего вариант микродома для проживания одного студента. В оригинале немецкий дом имеет размеры 3 на 3 метра, у Виктора — 4 на 4 и другая планировка. Расширив площадь, он адаптировал дом для жизни трех человек. Общая площадь номинально составляет 16 квадратных метров, но за счет высокого потолка (3,8 метра) удалось организовать четыре полноценных уровня. Над гостиной расположена спальня, а под кухней — кладовая. Так что в действительности места хватает.
Дом построен по традиционной каркасной технологии на столбчатом фундаменте. В стенах — 200 миллиметров минваты, в полу — 300, в кровле — 450. Имеются ветрозащитная и пароизоляционная пленки. Снаружи каркас обшит фасадной доской, изнутри — листами OSB и ламинатом. На кровле — долговечная гидроизоляционная мембрана «Алькорплан». Несмотря на внешнюю «квадратность» постройки, крыша имеет небольшой уклон и оснащена водосточной системой.
Толщина утеплителя позволяет жить в постройке круглый год. Отапливается помещение лишь кондиционером. За счет своей малой площади в дополнительных источниках отопления дом не нуждается, уверяет Виктор. Недавние крепкие морозы прошли бесследно. На случай аварийного отключения электроэнергии имеются баллон с газом и обогреватель.
— Чтобы обогреть 16 квадратных метров, много энергии ведь не надо, — рассуждает Виктор. — Кондиционер не выключался с осени и настроен обычно на 20—22 градуса. Он работает даже тогда, когда никого нет дома, так что помещение не остывает, нет необходимости прогревать его, вернувшись с работы. Что касается платы за электричество, то цифры для загородного дома смешные. В январе заплатили 38 рублей, за последние полгода — 104 рубля. Из электроприборов у нас еще холодильник, индукционная варочная панель, бойлер, чайник, вытяжка и компьютер. Лампочки энергосберегающие. По сути, электроэнергия — это вся «коммуналка». За воду мы ничего не платим, канализация своя, самодельная.
Первое наше впечатление — внутри дом кажется гораздо просторнее, чем снаружи. Все дело в зонировании пространства по высоте. Жилище делится на четыре основные части, расположенные на разных уровнях. С порога мы попадаем в прихожую (конечно, прихожей в привычном смысле это место назвать трудно, поскольку ее площадь примерно равна площади коврика для ног). Справа — шкаф для верхней одежды, слева — туалет, совмещенный с душем.
Под полом кухни имеется глубокая ниша высотой около метра, служащая в качестве кладовой. Там смонтированы бойлер и компактная стиральная машина, хранятся нужные в хозяйстве вещи.
Туалет совмещен с душем. Вода уходит через слив в полу.
Отдавая должное оригинальности идей, мы не перестаем сомневаться. Неужели здесь комфортно втроем? Да еще с собакой.
— Клаустрофобией никто из нас не страдает, — улыбается Виктор. — Да не так-то уж у нас и тесно, если разобраться. Вечером свет из гостиной на верхний уровень почти не проникает: кто-то может работать, а кто-то — отдыхать. Приток свежего воздуха дают два вентканала: в санузле и на кухне. Если надо основательно проветрить, достаточно открыть дверь всего на полминуты… Оптимально такой дом подошел бы для одного человека или семейной пары. С ребенком тяжелее. Но ведь все понимают, что для нас это временный вариант. Достроим большой дом — переедем туда. Осталось сделать не так много.
Татьяна с сыном Захаром живут в микродоме три-четыре дня в неделю. В остальные дни они уезжают в родительский дом в один из райцентров, где у Татьяны работа.
— Конечно, мне, выросшей в большом доме, здесь непривычно. Но мы же не сидим целыми днями в заточении. Ходим в гости, вытаскиваем ребенка в Минск кататься на коньках, — говорит Татьяна. — А летом здесь все иначе. Теплые вечера проводим на террасе, там же ужинаем. Рядом озеро, места очень живописные.
https://realt.onliner.by/2017/02/07/mikrodom
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